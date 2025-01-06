Джонатан Ван Несс вышел на красную дорожку "Золотого глобуса 2025" в женском платье

Джонатан Ван Несс известен своей любовью к эпатажу и очень часто появляется в роскошных женских нарядах на светских мероприятиях.

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37-летний американский парикмахер, ведущий подкастов и телеведущий Джонатан Ван Несс появился на красной дорожке церемонии премии "Золотой глобус 2025" в очень экстравагантном образе, пишет Parade.

Мужчина позировал перед камерами в изумрудно-зеленом наряде от Christian Siriano. Платье Ван Несса, разработанное Элисон Брукс, среди клиентов которой Адам Ламберт и Маргарет Чо, было выполнено из богатой зеленой атласной ткани, которая легко драпировалась. Оно также имело асимметричный вырез с открытой частью плеча, драматически собранной в полубуф. Лиф отличала перекрывающаяся крестообразная деталь, а средняя часть платья спускалась каскадом в драматический шлейф.

Из украшений Ван Несс выбрал очень простые аксессуары: эклектичный набор колец на каждой руке. Длинные волосы он оставил распущенными, уложив их на боковой пробор. В качестве макияжа знаменитость использовал мерцающие тени для век, немного туши, румяна на щеках и нежно-розовую помаду с глянцевым покрытием.

Ван Несс был основным героем всех девяти сезонов перезагрузки сериала "Queer Eye" от Netflix, премьера которого состоялась в 2018 году, а последний сезон стартовал в декабре. Хотя Ван Он никогда не был номинирован на премию "Золотой глобус", но имеет несколько номинаций на "Эмми". Желанную награду он получил в 2023 году за выдающуюся структурированную реалити-программу.

Ван Несс также написал несколько бестселлеров по версии New York Times, включая свои мемуары "Превыше всего: Необузданный путь к любви к себе".

Ранее Фокус писал о самых провальных образах на "Золотом глобусе 2025".