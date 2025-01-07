Дружина Брюса Вілліса звернулася до його ексдружини Демі Мур (фото)

Після розлучення Демі Мур та Брюс Вілліс зберегли хороші стосунки. Вони стали батьками трьох доньок.

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Емма Гемінг-Вілліс привітала Демі Мур після того, як акторка в ніч на 6 січня 2025 отримала свій перший "Золотий глобус". Звернення дружина Брюса Вілліса опублікувала в Instagram.

Колишня кохана Брюса Вілліса отримала нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі – мюзиклі чи комедії – за зйомку у фільмі "Субстанція".

А Емма, яка з 2009 року одружена з колишнім чоловіком Демі, публічно привітала переможницю.

Гемінг поділилася знімком, на якому Демі Мур йде у своїй сукні, написавши: "Ми тут кричимо!!! Вітаємо Демі Мур!!!!!'

Демі Мур Фото: Emma Heming Willis/Instagram

У Демі Мур від Брюса Вілліса є три доньки — 36-річна Румер, 33-річна Скаут і 30-річна Таллула, і вони також привітали зіркову маму.

Демі Мур з доньками

Брюс одружився з акторкою Демі Мур у 1987 році, але пара розлучилася у 2000 році. Демі знайшла кохання з молодшим актором Ештоном Кутчером (з яким вона розлучилася у 2011 році), а Брюс пізніше закохався в англійську модель і акторку Емму Гемінг, яка майже на 25 років молодша за зірку "Міцного горішка".

Однак Брюс, Демі та Емма залишилися друзями заради своїх дітей.

Тим часом Брюс і Емма стали батьками дочки Мейбл у 2012 році. Через два роки у них народилася Евелін.

Вигравши свій перший "Золотий глобус", Демі Мур вийшла на сцену під бурхливі оплески гостей і зізналася: "Вау, я дійсно цього не очікувала".

"Я зараз просто в шоці. Я роблю це давно, більше 45 років, і це перший раз, коли я виграла щось як акторка", — сказала зірка.

Нагадаємо, Демі Мур зʼявилася на "Золотому глобусі" в розкішній сукні.

Також Фокус писав про всіх переможців "Золотого глобуса-2025".