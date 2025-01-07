Актриса Обрі Плаза прокоментувала самогубство чоловіка

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40-річна акторка і продюсерка Обрі Плаза перервала мовчання після самогубства свого чоловіка, 47-річного режисера Джеффа Баени. Представник зірки дав коментар DailyMail та іншим ЗМІ.

"Це неймовірна трагедія. Ми глибоко вдячні всім, хто надав нам підтримку. Будь ласка, поважайте наше приватне життя в цей час", – сказав він.

Через смерть чоловіка Плаза пропустила 82-гу церемонію вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі, де мала стати співведучою.

Тіло її чоловіка виявили в будинку в районі Лос-Феліс у Лос-Анджелесі. Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті режисера стала асфіксія через повішення.

Плаза, яка почала зустрічатися з Баеною 2011 року і вийшла за нього заміж 2021-го, працювала разом із ним у таких фільмах, як "Якщо твоя дівчина – зомбі" (2014), "Маленький годинник" (2017) і "Кружляй мене" (2022).

Обрі Плаза і Джефф Баена Фото: Getty

Під час церемонії "Золотий глобус" режисер фільму "Бруталіст" Бреді Корбет, який переміг у номінації "Найкращий режисер", згадав про трагедію.

"Сьогодні моє серце з сім'єю Обрі Плаза і Джеффа", – сказав він, а актор Едріан Броуді, який виконав головну роль у "Бруталісті", ледь стримував сльози.

Хоча Баєна не отримав жодної номінації на "Золотий глобус" за свою кар'єру, у нього були дві номінації на премію Великого журі за два своїх фільми на кінофестивалі "Санденс" ("Джоші" 2016 року і "Якщо твоя дівчина – зомбі" 2014-го).

Що змусило Баену накласти на себе руки, досі невідомо. Інформації про передсмертну записку або проблеми в його житті в пресі не було, а його сім'я зберігає мовчання з цього приводу.

Раніше Фокус писав, де поховають "жінку-кішку" Джослін Вільденштейн, яка після своєї смерті залишила величезні борги.