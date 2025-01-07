Актриса Обри Плаза прокомментировала самоубийство мужа

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40-летняя актриса и продюсер Обри Плаза прервала молчание после самоубийства своего мужа, 47-летнего режиссера Джеффа Баэны. Представитель звезды дал комментарий DailyMail и другим СМИ.

"Это невообразимая трагедия. Мы глубоко признательны всем, кто оказал нам поддержку. Пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь в это время", – сказал он.

Из-за смерти мужа Плаза пропустила 82-ую церемонию вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе, где должна была стать соведущей.

Тело ее мужа обнаружили в доме в районе Лос-Фелис в Лос-Анджелесе. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти режиссера стала асфиксия из-за повешения.

Плаза, которая начала встречаться с Баэной в 2011 году и вышла за него замуж в 2021-м, работала вместе с ним в таких фильмах как "Если твоя девушка – зомби" (2014), "Маленькие часы" (2017) и "Кружи меня" (2022).

Обри Плаза и Джефф Баэна Фото: Getty

Во время церемонии "Золотой глобус" режиссер фильма "Бруталист" Брэди Корбет, победивший в номинации "Лучший режиссер", упомянул о трагедии.

"Сегодня мое сердце с семьей Обри Плаза и Джеффа", – сказал он, а актер Эдриан Броуди, исполнивший главную роль в "Бруталисте", едва сдерживал слезы.

Хотя Баена не получил ни одной номинации на "Золотой глобус" за свою карьеру, он него были две номинации на премию Большого жюри за два своих фильма на кинофестивале "Сандэнс" ("Джоши" в 2016 году и "Если твоя девушка – зомби" в 2014-м).

Что заставило Баэну покончить с собой, до сих пор неизвестно. Информации о предсмертной записке или проблемах в его жизни в прессе не было, а его семья хранит молчание по этому поводу.

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