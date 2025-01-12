Гидкий сюжет: глядачі розкритикували репортера, який відволікав зірку "Субстанції" від евакуації

Журналіст буквально переслідував Денніса Куейда, зірку фільму "Субстанція", поки той гарячково збирав речі, рятуючись від лісової пожежі, яка вирувала в Лос-Анджелесі.

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Денніс Куейд, зірка фільмів "Пандорум", "Післязавтра" і гучного боді-хоррора "Субстанція" став героєм новинного сюжету на каналі NBC 4 Los Angeles. І глядачі були обурені тим, наскільки наполегливим був репортер, який відволікав Куейда від евакуації з Брентвуда, поки навколо вирують лісові пожежі, що знищують Лос-Анджелес. Про це пише The Daily Beast.

Наразі можна побачити тільки короткий сюжет із Деннісом Куейдом

Поки 70-річний актор намагався упакувати речі в машину, репортер Роберт Ковачик почав ставити йому запитання, на які Куейд ввічливо відповідав.

У якийсь момент під час інтерв'ю він навіть розчулився, незважаючи на те, що поспіхом намагався зібрати речі своєї сім'ї з дому і якомога швидше евакуюватися.

Однак глядачі новин скористалися X (раніше Twitter), щоб розкритикувати репортера за те, що він був "огидним" і "турбував" Куейда.

Новинний канал також зазнав критики за трансляцію сюжету протягом 15 хвилин, коли люди дивилися його в очікуванні важливих новин про лісові пожежі та розпоряджень про евакуацію.

Район у Лос-Анджелесі, знищений пожежею Фото: Getty Images

Сюжет почався з того, що репортер представив Куейда і сказав: "Я пройду з вами, якщо ви не проти", але актор, схоже, не відреагував.

У якийсь момент фанати зазначили, що репортер навіть постукав у водійське вікно Куейда після того, як він сів у машину, зачинив двері і, здавалося, збирався їхати.

Репортер похвалив його "посмішку Куейда" і, здавалося, намагався продовжувати інтерв'ю, навіть незважаючи на те, що на задньому плані сигналили машини, водії яких намагалися виїхати, а пожежники намагалися впоратися з пожежею.

Під час інтерв'ю Куейд розповів, що повернувся, щоб забрати ще кілька важливих речей, оскільки він і його сім'я вже евакуювалися раніше.

"Хто б міг подумати? Ми всі отримали дійсно важливий урок... що наше сприйняття реальності може змінитися в один момент. Я повернувся про всяк випадок, раптом я не вимкнув газ, розумієте, всі ці дрібниці, про які ви не думаєте, і просто подумав, може, я зможу бути там, щоб покласти шланг на дах, або якось допомогти сусідам", — розповів Денніс Куейд.

Репортера також розкритикували за те, що він часто згадував зірку фільму "Субстанція" в третій особі і за те, що він "підглядав" за тим, як Куейд пакував речі у свій багажник. Він заважав акторові збирати речі та чіплявся до нього. Але коментатори зазначили, що актор поводився максимально ввічливо, і згадали зворушливу деталь: він складав речі своєї 17-річної доньки.

"Я щойно подивився найгидкіший новинний сюжет у моєму житті. Це було сюрреалістично і дивно", — написав один із коментаторів.

А інший написав: "Заради всього святого, нехай Денніс Куейд просто збере свої речі й евакуюється!"

Ще один зло зазначив, що дивився новини, щоб дізнатися, чи час йому їхати з Шерман-Оукс у Лос-Анджелесі, а натомість йому показували 15 хвилин, як надокучливий журналіст дошкуляє 70-річному акторові.

Пожежа в Лос-Анджелесі

Нагадаємо, руйнівні пожежі в Лос-Анджелесі спалахнули 7 січня і за цей час знищили цілі райони. Уже згоріли шикарні особняки багатьох селебріті, таких як Мел Гібсон, Періс Гілтон і Ентоні Гопкінс. Повідомляють про 16 загиблих.

Фокус писав про те, як голлівудські погорільці ховаються від пожеж у розкішних готелях, де ніч коштує понад 1000 доларів.