Гадкий сюжет: зрители раскритиковали репортера, который отвлекал звезду "Субстанции" от эвакуации

Журналист буквально преследовал Денниса Куэйда, звезду фильма "Субстанция", пока тот лихорадочно собирал вещи, спасаясь от лесного пожара, бушующего в Лос-Анджелесе.

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Деннис Куэйд, звезда фильмов "Пандорум", "Послезавтра" и нашумевшего боди-хоррора "Субстанция" стал героем новостного сюжета на канале NBC 4 Los Angeles. И зрители были возмущены тем, насколько настойчив был репортер, который отвлекал Куэйда от эвакуации из Брентвуда, пока вокруг бушуют лесные пожары, уничтожающие Лос-Анджелес. Об этом пишет The Daily Beast.

Сейчас можно увидеть только короткий сюжет с Деннисом Куэйдом

Пока 70-летний актер пытался упаковать вещи в машину, репортер Роберт Ковачик начал задавать ему вопросы, на которые Куэйд вежливо отвечал.

В какой-то момент во время интервью он даже расчувствовался, несмотря на то, что в спешке пытался собрать вещи своей семьи из дома и как можно скорее эвакуироваться.

Однако зрители новостей воспользовались X (ранее Twitter) , чтобы раскритиковать репортера за то, что он был "отвратительным" и "беспокоил" Куэйда.

Новостной канал также подвергся критике за трансляцию сюжета в течение 15 минут, когда люди смотрели его в ожидании важных новостей о лесных пожарах и распоряжений об эвакуации.

Район в Лос-Анджелесе, уничтоженный пожаром Фото: Getty Images

Сюжет начался с того, что репортер представил Куэйда и сказал: "Я пройду с вами, если вы не против", но актер, похоже, не отреагировал.

В какой-то момент фанаты отметили, что репортер даже постучал в водительское окно Куэйда после того, как он сел в машину, закрыл дверь и, казалось, собирался уезжать.

Репортер похвалил его "улыбку Куэйда" и, казалось, пытался продолжать интервью, даже несмотря на то, что на заднем плане сигналили машины, водители которых пытались уехать, а пожарные пытались справиться с пожаром.

Во время интервью Куэйд рассказал, что вернулся, чтобы забрать еще несколько важных вещей, поскольку он и его семья уже эвакуировались ранее.

"Кто бы мог подумать? Мы все получили действительно важный урок… что наше восприятие реальности может измениться в один момент. Я вернулся на всякий случай, вдруг я не выключил газ, понимаете, все эти мелочи, о которых вы не думаете, и просто подумал, может, я смогу быть там, чтобы положить шланг на крышу, или как-то помочь соседям", — рассказал Деннис Куэйд.

Репортера также раскритиковали за то, что он часто упоминал звезду фильма "Субстанция" в третьем лице и за то, что он "подглядывал" за тем, что Куэйд паковал вещи в свой багажник. Он мешал актеру собирать вещи и приставал к нему. Но комментаторы отметили, что актер вел себя максимально вежливо, и упомянули трогательную деталь: он складывал вещи своей 17-летней дочери.

"Я только что посмотрел самый гадкий новостной сюжет в моей жизни. Это было сюрреалистично и странно", — написал один из комментаторов.

А другой написал: "Ради всего святого, пусть Деннис Куэйд просто соберет свои вещи и эвакуируется!"

Еще один зло отметил, что смотрел новости, чтобы узнать, пора ли ему уезжать из Шерман-Оукс в Лос-Анджелесе, а вместо этого ему показывали 15 минут, как надоедливый журналист донимает 70-летнего актера.

Пожар в Лос-Анджелесе

Напомним, разрушительные пожары в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 января и за это время уничтожили целые районы. Уже сгорели шикарные особняки многих селебрити, таких как Мел Гибсон, Пэрис Хилтон и Энтони Хопкинс. Сообщается о 16 погибших.

Фокус писал о том, как голливудские погорельцы прячутся от пожаров в роскошных отелях, где ночь стоит более 1000 долларов.