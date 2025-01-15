Онуки Елвіса Преслі вшанували памʼять своєї матері в роковини її смерті (фото)

Ліза Марі Преслі пішла із життя в січні 2023 року. У неї залишилося троє дітей.

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Дочки-близнюки Лізи Марі Преслі, Фінлі та Гарпер Локвуд, зворушливо вшанували пам’ять своєї покійної матері. 16-річні сестри поділилися в Instagram знімками зі своєю матір’ю у другі роковини її смерті.

Співачка і авторка пісень, яка була єдиною дитиною Елвіса Преслі та Прісцилли Преслі, померла від зупинки серця у віці 54 років на початку 2023.

І Фінлі, і Гарпер поділилися архівними фотографіями, на яких вони постали зовсім маленькими зі своєю матір’ю.

Поруч із фотографією, на якій Ліза Марі обіймає їх, коли вони були немовлятами, Гарпер написала: "Не можу повірити, що пройшло 2 роки. Я сумую за тобою та люблю тебе дуже сильно, мамо".

Ліза Марі Преслі з доньками Ліза Марі Преслі з доньками

Ліза Марі Преслі виховувала близнюків від свого колишнього чоловіка, гітариста Майкла Локвуда.

На початку 2023 року єдина донька Елвіса Преслі померла в лікарні, через кілька днів після останнього публічного виступу на "Золотому глобусі" зі своєю матір’ю Прісциллою.

Ліза Марі Преслі з доньками Фото: Getty Images

Розтин показав, що Ліза Марі померла від непрохідності тонкої кишки. Її спричинила операція зі схуднення, яку співачка перенесла за кілька років до того.

Ліза Марі також стала матір'ю акторки Райлі Кіо, а також покійного сина Бенджаміна Кіо, який скоїв самогубство у 2020 році.

Її поховали в саду Грейсленд поруч з батьком Елвісом Преслі і сином.

Нагадаємо, Прісцилла Преслі розповіла про останні дні з Лізою Марі Преслі.

Також Фокус писав про офіційну причину смерті Лізи Марі Преслі.