Внучки Элвиса Пресли почтили память своей матери в годовщину ее смерти (фото)

Лиза Мари Пресли ушла из жизни в январе 2023 года. У нее осталось трое детей.

Related video

Дочери-близнецы Лизы Мари Пресли, Финли и Харпер Локвуд, трогательно почтили память своей покойной матери. 16-летние сестры поделились в Instagram снимками со своей матерью во вторую годовщину ее смерти.

Певица и автор песен, которая была единственным ребенком Элвиса Пресли и Присциллы Пресли, умерла от остановки сердца в возрасте 54 лет в начале 2023 года.

И Финли, и Харпер поделились архивными фотографиями, на которых они предстали совсем маленькими со своей матерью.

Рядом с фотографией, на которой Лиза Мари обнимает их, когда они были младенцами, Харпер написала: "Не могу поверить, что прошло 2 года. Я скучаю по тебе и люблю тебя очень сильно, мама".

Лиза Мари Пресли с дочерьми Лиза Мари Пресли с дочерьми

Лиза Мари Пресли воспитывала близнецов от своего бывшего мужа, гитариста Майкла Локвуда.

В начале 2023 года единственная дочь Элвиса Пресли умерла в больнице, через несколько дней после последнего публичного выступления на "Золотом глобусе" со своей матерью Присциллой.

Лиза Мари Пресли с дочерьми Фото: Getty Images

Вскрытие показало, что Лиза Мари умерла от непроходимости тонкой кишки. Ее вызвала операция по похудению, которую певица перенесла за несколько лет до того.

Лиза Мари также стала матерью актрисы Райли Кио, а также покойного сына Бенджамина Кио, который совершил самоубийство в 2020 году.

Ее похоронили в саду Грейсленд рядом с отцом Элвисом Пресли и сыном.

Напомним, Присцилла Пресли рассказала о последних днях с Лизой Мари Пресли.

Также Фокус писал об официальной причине смерти Лизы Мари Пресли.