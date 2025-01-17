Помер Жанно Шварц: режисеру фільмів "Щелепи 2" і "Десь у часі" було 85 років

У 1970-х років Жанно Шварц працював над епізодами таких популярних телесеріалів, як "Коломбо", "Досьє детектива Рокфорда", "Новий Перрі Мейсон" та "Коджак".

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Французький режисер Жанно Шварц, відомий своїми роботами над фільмами "Щелепи 2", "Десь у часі" та "Супердівчина", помер у віці 85 років. Про це повідомила актриса Джейн Сеймур, яка зіграла головну роль у стрічці "Десь у часі", пише Variety.

"Сьогодні ми прощаємося зі справжнім візіонером. Жанно Шварц був не лише геніальним режисером, але й доброю та щедрою душею. Він подарував нам багато вічних історій, серед яких "Десь у часі" — фільм, який назавжди змінив моє життя. Нехай пам'ять про нього буде благословенням, а його творчість живе в наших серцях", — написала Сеймур на своїй сторінці у Facebook 16 січня.

Жанно Шварц і Джейн Сеймур на зйомках "Десь у часі" Фото: Скриншот

Причина смерті режисера не уточнюється.

Жанно Шварц: що про нього відомо

Жанно Шварц народився 21 листопада 1939 року в Парижі, але виріс в Аргентині. Він здобув ступінь магістра політології у Гарвардському університеті.

Його кар’єра охоплювала як кіно, так і телебачення. У 1970-х роках Шварц працював над такими відомими серіалами, як "Досьє детектива Рокфорда", "Коломбо", "Новий Перрі Мейсон" та "Коджак".

Серед його повнометражних робіт — фільм "Надмірне наближення" (1973), "Супердівчина" (1984) та "Жуки" (1975). Однією з найвідоміших його робіт стала режисура "Щелеп 2", продовження культового фільму Стівена Спілберга. Попри неоднозначну критику, стрічка зібрала понад 200 мільйонів доларів у світовому прокаті.

Фільм "Десь у часі", у якому Шварц досліджував тему кохання та подорожей у часі, з часом став культовою класикою. Джейн Сеймур зіграла головну роль разом із Крістофером Рівом, який втілив закоханого драматурга.

У своїх пізніших роботах Жанно Шварц залишився відданим телебаченню, де працював над кількома епізодами у серіалах "Еллі Макбіл", "Таємниці Смолвіля", "Надприродне" та "Анатомія Грей".

Нагадаємо, 16 січня помер режисер Девід Лінч. Йому було 78 років. Останніми роками він страждав від емфіземи легень.

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