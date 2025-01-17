Умер Жанно Шварц: режиссеру фильмов "Челюсти 2" и "Где-то во времени" было 85 лет

В 1970-х годов Жанно Шварц работал над эпизодами таких популярных телесериалов, как "Коломбо", "Досье детектива Рокфорда", "Новый Перри Мейсон" и "Коджак".

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Французский режиссер Жанно Шварц, известный своими работами над фильмами "Челюсти 2", "Где-то во времени" и "Супердевушка", умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщила актриса Джейн Сеймур, которая сыграла главную роль в ленте "Где-то во времени", пишет Variety.

"Сегодня мы прощаемся с настоящим визионером. Жанно Шварц был не только гениальным режиссером, но и доброй и щедрой душой. Он подарил нам много вечных историй, среди которых "Где-то во времени" — фильм, который навсегда изменил мою жизнь. Пусть память о нем будет благословением, а его творчество живет в наших сердцах", — написала Сеймур на своей странице в Facebook 16 января.

Жанно Шварц и Джейн Сеймур на съемках "Где-то во времени" Фото: Скриншот

Причина смерти режиссера не уточняется.

Жанно Шварц: что о нем известно

Жанно Шварц родился 21 ноября 1939 года в Париже, но вырос в Аргентине. Он получил степень магистра политологии в Гарвардском университете.

Его карьера охватывала как кино, так и телевидение. В 1970-х годах Шварц работал над такими известными сериалами, как "Досье детектива Рокфорда", "Коломбо", "Новый Перри Мейсон" и "Коджак".

Среди его полнометражных работ — фильм "Чрезмерное приближение" (1973), "Супердевушка" (1984) и "Жуки" (1975). Одной из самых известных его работ стала режиссура "Челюстей 2", продолжение культового фильма Стивена Спилберга. Несмотря на неоднозначную критику, лента собрала более 200 миллионов долларов в мировом прокате.

Фильм "Где-то во времени", в котором Шварц исследовал тему любви и путешествий во времени, со временем стал культовой классикой. Джейн Сеймур сыграла главную роль вместе с Кристофером Ривом, который воплотил влюбленного драматурга.

В своих более поздних работах Жанно Шварц остался преданным телевидению, где работал над несколькими эпизодами в сериалах "Элли Макбил", "Тайны Смолвиля", "Сверхъестественное" и "Анатомия Грей".

Напомним, 16 января умер режиссер Дэвид Линч. Ему было 78 лет. В последние годы он страдал от эмфиземы легких.

Фокус писал о 7 культовых фильмах Дэвида Линча, которые стоит пересмотреть.