Супермен із ферми: зірку "Таємниці Смолвіля" заарештувала поліція

У актора виявили в крові алкоголь, після чого відправили в офіс шерифа, де він провів кілька годин. Звинувачення Веллінгу висунуть 11 березня.

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47-річний американський актор Том Веллінг, який здобув популярність завдяки ролі Кларка Кента в телесеріалі "Таємниці Смолвіля", заарештований поліцією за водіння в нетверезому вигляді, повідомляє USA Today. Це сталося всього через день після того, як він відсвяткував день народження своєї дружини Джессіки Роуз Лі.

Знаменитість потрапив у поле зору поліції в Іреку, штат Каліфорнія. Коли правоохоронці зупинили автомобіль із Веллінгом, вони перевірили актора на наявність алкоголю в крові. Згідно зі звітом, рівень алкоголю був на рівні або вище за допустиму межу в 0,8 проміле.

Тома заарештував співробітник поліції Ірекі і доправив його до офісу шерифа округу Сіскію близько 2 години ночі за місцевим часом. Близько 7-ї години ранку його відпустили додому. Дата пред'явлення обвинувачення призначена на 11 березня.

Як уже йшлося вище, Веллінг найвідоміший за роллю Супермена в серіалі "Таємниці Смолвіля" на каналі CW, прем'єра якого відбулася 2001 року. У ньому безпрецедентно докладно показано історію сходження героя протягом 10 сезонів. Фактично, персонаж Веллінга Кларк Кент не приймав особистість Супермена і не носив культового костюма до фіналу серіалу, який переніс Кларка з "Таємниць Смолвіля" на сім років вперед.

Незважаючи на відхід від стандартного образу Супермена, серіал послідовно віддавав данину поваги більш раннім адаптаціям. У ньому з'явилися камео випускників франшизи, таких як попередники Веллінга Крістофер Рів і Дін Кейн, а також попередні Лоїс Лейн Марго Кіддер і Емі Адамс.

Трейлер серіалу "Таємниці Смолвіля"

Веллінг також відомий своїми ролями у фільмах "Оптом дешевше", "Люцифер", "День драфта" та інших.

Разом зі своєю дружиною Лі, з котрою актор почав зустрічатися 2014 року і одружився 2019-го на винограднику в Санта-Інесі, Каліфорнія, він виховує синів Томсона Вайлда і Рокліна Вона.

Том Веллінг і його дружина Джессіка Роуз Лі

Раніше Фокус писав, що поліцейський, який заарештував п'яного Джастіна Тімберлейка, нічого не знав про зірку.