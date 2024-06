Поліцейський, який заарештував п'яного Джастіна Тімберлейка, нічого не знав про зірку

Молодий офіцер, який затримав співака за водіння в нетверезому стані, поняття не мав, що перед ним — всесвітньо відомий виконавець.

43-річний американський співак Джастін Тімберлейк, якого напередодні заарештували за водіння в нетверезому вигляді, зазнав нового приниження. Виявляється, офіцер поліції, який зупинив п'яну зірку рано вранці в Саг-Гарборі, штат Нью-Йорк, абсолютно не знав, хто перед ним, пише Page Six.

За словами джерела, під час арешту Джастін пробурчав собі під ніс: "Це зіпсує тур". Поліцейський запитав: "Який тур?" Тімберлейк відповів: "Світове турне".

Співакові було пред'явлено звинувачення рано вранці 19 червня у водінні в нетверезому стані в селі в Гемптоні в Нью-Йорку після того, як поліція заявила, що він проїхав знак зупинки і виїхав за межі своєї смуги руху. Згідно із судовим документом, артист їхав на BMW 2025 року випуску в Саг-Гарборі, коли офіцер зупинив його і з'ясував, що той був у стані алкогольного сп'яніння.

Фото Тімберлейка, зроблене в поліцейській дільниці після арешту

"Його очі були налиті кров'ю і заскленілими, з рота виходив різкий запах алкогольного напою, він не міг концентрувати увагу, мав сповільнене мовлення, ходив невпевнено і погано здавав усі стандартизовані тести на тверезість", — сказав поліцейський.

Згідно з документами, Тімберлейк сказав офіцеру, що випив один мартіні і їхав додому після зустрічі з друзями.

Після того як його заарештували і доправили до поліцейської дільниці в сусідньому Іст-Гемптоні, він відмовився пройти перевірку на вживання алкоголю. Пізніше його звільнили без застави після пред'явлення обвинувачення у керуванні автомобілем у нетверезому стані. Засідання суду у цій справі призначено на 26 липня, повідомила окружна прокуратура округу Саффолк.

У березні Тімберлейк випустив свій перший за шість років новий альбом Everything I Thought It Was. Його попередня платівка Man of the Woods вийшла у 2018-му.

У артиста заплановані концерти в Чикаго 21 і 22 червня, а потім виступи 25 і 26 червня в Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку.

