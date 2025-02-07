Військовий, який скоїв смертельне ДТП на Київщині, отримав покарання: що вирішив суд

У крові водія було виявлено 1,04 проміле алкоголю. Окрім того, чоловік не мав водійського посвідчення категорії "В".

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Військовослужбовцю, який у нетверезому стані скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду у Гостомелі на Київщині, суд призначив 5 років позбавлення волі. Про це повідомляють у Державному бюро розслідувань.

У липні минулого року військовий сів за кермо автомобіля у стані алкогольного сп’яніння. Разом з ним у машині як пасажири перебували ще один 24-річний військовослужбовець та 21-річна дівчина.

Рухаючись по одній з вулиць Гостомеля, водій втратив керування, через що транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини, врізався у паркан та перекинувся. Внаслідок ДТП пасажир загинув на місці, а пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження.

У крові водія було виявлено 1,04 проміле алкоголю. Окрім того, як виявилося, керманич не мав водійського посвідчення категорії "В", яке дає право на управління легковим автомобілем або мікроавтобусом загальною масою до 3,5 тонн і максимальною кількістю пасажирів в салоні до 8 осіб.

Суд визнав винним військовослужбовця у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння. Згідно з ч. 3 ст. 286-1 КК України, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років. Максимальний термін ув'язнення за цією статтею становить 10 років.

Нагадаємо, суд оштрафував колишнього голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка на 34 000 гривень, заборонивши керувати транспортом 3 роки. У квітні минулого року посадовець у стані алкогольного сп'яніння збив на переході чотирьох людей у Броварах.

Також Фокус писав, що у січні Кабінет міністрів ухвалив зміни в ПДР, які стосуються обов’язкового страхування. Згідно з постановою уряду, в певних випадках водії можуть самостійно скласти повідомлення про ДТП для страховиків та залишити місце аварії, не звертаючись до поліції.