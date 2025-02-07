Военный, совершивший смертельное ДТП на Киевщине, получил наказание: что решил суд

В крови водителя было обнаружено 1,04 промилле алкоголя. Кроме того, мужчина не имел водительского удостоверения категории "В".

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Военнослужащему, который в нетрезвом состоянии совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие в Гостомеле Киевской области, суд назначил 5 лет лишения свободы. Об этом сообщают в Государственном бюро расследований.

В июле прошлого года военный сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с ним в машине в качестве пассажиров находились еще один 24-летний военнослужащий и 21-летняя девушка.

Двигаясь по одной из улиц Гостомеля, водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части, врезалось в забор и перевернулось. В результате ДТП пассажир погиб на месте, а пассажирка получила тяжелые телесные повреждения.

В крови водителя было обнаружено 1,04 промилле алкоголя. Кроме того, как оказалось, водитель не имел водительского удостоверения категории "В", которое дает право на управление легковым автомобилем или микроавтобусом общей массой до 3,5 тонн и максимальным количеством пассажиров в салоне до 8 человек.

Суд признал виновным военнослужащего в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Согласно ч. 3 ст. 286-1 УК Украины, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 лет. Максимальный срок заключения по этой статье составляет 10 лет.

Напомним, суд оштрафовал бывшего председателя Броварской районной государственной администрации Владимира Майбоженко на 34 000 гривен, запретив управлять транспортом 3 года. В апреле прошлого года чиновник в состоянии алкогольного опьянения сбил на переходе четырех человек в Броварах.

Также Фокус писал, что в январе Кабинет министров принял изменения в ПДД, которые касаются обязательного страхования. Согласно постановлению правительства, в определенных случаях водители могут самостоятельно составить сообщение о ДТП для страховщиков и покинуть место аварии, не обращаясь в полицию.