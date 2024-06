Полицейский, арестовавший пьяного Джастина Тимберлейка, ничего не знал о звезде

Молодой офицер, задержавший певца за вождение в нетрезвом виде, понятия не имел, что перед ним – всемирно известный исполнитель.

43-летний американский певец Джастин Тимберлейк, которого накануне арестовали за вождение в нетрезвом виде, потерпел новое унижение. Оказывается, офицер полиции, который остановил пьяную звезду рано утром в Саг-Харборе, штат Нью-Йорк, совершенно был не в курсе, кто перед ним, пишет Page Six.

По словам источника, во время ареста Джастин пробурчал себе под нос: "Это испортит тур". Полицейский спросил: "Какой тур?" Тимберлейк ответил: "Мировое турне".

Певцу было предъявлено обвинение рано утром 19 июня в вождении в нетрезвом виде в деревне в Хэмптоне в Нью-Йорке после того, как полиция заявила, что он проехал знак остановки и выехал за пределы своей полосы движения. Согласно судебному документу, артист ехал на BMW 2025 года выпуска в Саг-Харборе, когда офицер остановил его и выяснил, что тот был в состоянии алкогольного опьянения.

Фото Тимберлейка, сделанное в полицейском участке после ареста

"Его глаза были налиты кровью и остекленевшими, изо рта исходил резкий запах алкогольного напитка, он не мог концентрировать внимание, у него была замедленная речь, он ходил неуверенно и плохо сдавал все стандартизированные тесты на трезвость", — сказал полицейский.

Согласно документам, Тимберлейк сказал офицеру, что выпил один мартини и ехал домой после встречи с друзьями.

После того как его арестовали и доставили в полицейский участок в соседнем Ист-Хэмптоне, он отказался пройти проверку на употребление алкоголя. Позже его освободили без залога после предъявления обвинения в вождении в нетрезвом виде. Заседание суда по этому делу назначено на 26 июля, сообщила окружная прокуратура округа Саффолк.

В марте Тимберлейк выпустил свой первый за шесть лет новый альбом Everything I Thought It Was. Его предыдущая пластинка Man of the Woods вышла в 2018-м.

У артиста запланированы концерты в Чикаго 21 и 22 июня, а затем выступления 25 и 26 июня в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Ранее Фокус писал, что Джастин Тимберлейк злоупотреблял алкоголем задолго до ареста.