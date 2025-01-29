Супермен с фермы: звезду "Тайны Смолвиля" арестовала полиция

У актера обнаружили в крови алкоголь, после чего отправили в офис шерифа, где он провел несколько часов. Обвинения Уэллингу предъявлят 11 марта.

Related video

47-летний американский актер Том Уэллинг, получивший известность благодаря роли Кларка Кента в телесериале "Тайны Смолвиля", арестован полицией за вождение в нетрезвом виде, сообщает USA Today. Это произошло всего через день после того, как он отпраздновал день рождения своей жены Джессики Роуз Ли.

Знаменитость попал в поле зрения полиции в Иреке, штат Калифорния. Когда правоохранители остановили автомобиль с Уэллингом, они проверили актера на наличие алкоголя в крови. Согласно отчета, уровень алкоголя был на уровне или выше допустимого предела в 0,8 промилле.

Тома арестовал сотрудник полиции Иреки и доставил его в офис шерифа округа Сискию около 2 часов ночи по местному времени. Около 7 часов утра его отпустили домой. Дата предъявления обвинения назначена на 11 марта.

Как уже говорилось выше, Уэллинг наиболее известен по роли Супермена в сериале "Тайны Смолвиля" на канале CW, премьера которого состоялась в 2001 году. В нем беспрецедентно подробно показана история восхождения героя на протяжении 10 сезонов. Фактически, персонаж Уэллинга Кларк Кент не принимал личность Супермена и не носил культовый костюм до финала сериала, который перенес Кларка из "Тайн Смолвиля" на семь лет вперед.

Несмотря на отход от стандартного образа Супермена, сериал последовательно отдавал дань уважения более ранним адаптациям. В нем появились камео выпускников франшизы, таких как предшественники Уэллинга Кристофер Рив и Дин Кейн, а также предыдущие Лоис Лейн Марго Киддер и Эми Адамс.

Трейлер сериала "Тайны Смолвиля"

Уэллинг также известен своими ролями в фильмах "Оптом дешевле", "Люцифер", "День драфта" и других.

Вместе со своей женой Ли, с котрой актер начал встречаться в 2014 году и женился в 2019-му на винограднике в Санта-Инесе, Калифорния, он воспитывает сыновей Томсона Уайлда и Роклина Вона.

Том Уэллинг и его жена Джессика Роуз Ли

Ранее Фокус писал, что полицейский, арестовавший пьяного Джастина Тимберлейка, ничего не знал о звезде.