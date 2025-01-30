Актор "Хорошої поганої дівчинки" знявся для глянцю: що про нього відомо (фото)

Гарріс Дікінсон зіграв коханця героїні Ніколь Кідман. До цього він знімався в різних картинах та був номінований на престижні премії.

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28-річний британський актор Гарріс Дікінсон знявся для The Hollywood Reporter. Кадрами видання ділиться в Instagram.

"Після брудних танців для Ніколь Кідман у #Babygirl ("Хороша погана дівчинка", — ред.) — і запуску мільйона мемів — Гарріс Дікінсон очікує на зіркову роль Джона Леннона", — зазначають журналісти видання.

На обкладинці The Hollywood Reporter актор позував у жовтому кардигані та темних штанах.

Гарріс Дікінсон

Також Дікінсон позував у шкіряній куртці та темно-сірих штанах, дивлячись прямо в камеру.

Гарріс Дікінсон

Хто такий Гарріс Дікінсон — "коханець" Ніколь Кідман

Гарріс Дікінсон — англійський актор і режисер. Він народився 24 червня 1996 року в Лондоні. Головний актор фільму "Хороша погана дівчинка" здобув популярність завдяки головній ролі в картині "Пляжні щури" (2017), за яку був номінований на премію "Незалежний дух" за найкращу чоловічу роль.

Після цього британець зіграв Джона Пола Гетті III у серіалі "Траст" (2018) та з'явився у фільмах "Чаклунка: Повелителька темряви" (2019), "Кінгс Мен" (2021), "Трикутник смутку" (2022) і "Там, де співають раки" (2022).

Гарріс Дікінсон

"Хороша погана дівчинка"

У 2024 році Гарріс зіграв разом із Ніколь Кідман в еротичному трилері "Хороша погана дівчинка", де виконав роль молодого інтерна Семюела, який вступає в романтичні стосунки зі своєю одруженою начальницею.

Режисеркою картини стала нідерландка Галіна Рейн. А чоловіка героїні Ніколь Кідман зіграв Антоніо Бандерас.

"Хороша погана дівчинка"

Нагадаємо, як пройшла премʼєра "Хорошої поганої дівчинки" в Києві.

Також Фокус писав про огляд фільму "Хороша погана дівчинка".