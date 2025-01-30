Актер "Хорошей плохой девочки" снялся для глянца: что о нем известно (фото)

Харрис Дикинсон сыграл любовника героини Николь Кидман. До этого он снимался в различных картинах и был номинирован на престижные премии.

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28-летний британский актер Харрис Дикинсон снялся для The Hollywood Reporter. Кадрами издание делится в Instagram.

"После грязных танцев для Николь Кидман в #Babygirl ("Хорошая плохая девочка", — ред.) — и запуска миллиона мемов — Харрис Дикинсон ожидает звездную роль Джона Леннона", — отмечают журналисты издания.

На обложке The Hollywood Reporter актер позировал в желтом кардигане и темных брюках.

Харрис Дикинсон

Также Дикинсон позировал в кожаной куртке и темно-серых штанах, глядя прямо в камеру.

Харрис Дикинсон

Кто такой Харрис Дикинсон — "любовник" Николь Кидман

Харрис Дикинсон — английский актер и режиссер. Он родился 24 июня 1996 года в Лондоне. Главный актер фильма "Хорошая плохая девочка" получил известность благодаря главной роли в картине "Пляжные крысы" (2017), за которую был номинирован на премию "Независимый дух" за лучшую мужскую роль.

После этого британец сыграл Джона Пола Гетти III в сериале "Траст" (2018) и появился в фильмах "Колдунья: Повелительница тьмы" (2019), "Кингс Мэн" (2021), "Треугольник грусти" (2022) и "Там, где поют раки" (2022).

Харрис Дикинсон

"Хорошая плохая девочка"

В 2024 году Харрис сыграл вместе с Николь Кидман в эротическом триллере "Хорошая плохая девочка", где исполнил роль молодого интерна Сэмюэла, который вступает в романтические отношения со своей женатой начальницей.

Режиссером картины стала нидерландка Халина Рейн, а мужа героини Николь Кидман сыграл Антонио Бандерас.

"Хорошая плохая девочка"

Напомним, как прошла премьера "Хорошей плохой девочки" в Киеве.

Также Фокус писал об обзоре фильма "Хорошая плохая девочка".