Супермодель Тайра Бенкс змінилася до невпізнання (фото)

Зірка, яка була однією з найпопулярніших моделей наприкінці 90-их і на початку нульових, зараз більше займається бізнесом.

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51-річна Тайра Бенкс, супермодель, чия слава гриміла наприкінці 90-их, змінилася до невпізнання. Знаменитість, яка помітно погладшала, помітили в Сіднеї. Знаменитість без макіяжу замовила собі чізбургер в автокафе McDonald's, пише Daily Mail.

Колишня ведуча шоу "Топ-модель по-американськи", 51 рік, нині мешкає в Австралії і готується відкрити свій перший магазин морозива Smize & Dream у Дарлінг-Гарбор у березні.

Тайра мала повсякденний вигляд у чорній майці та такого ж кольору спортивних штанях з логотипом Smize & Dream і кросівках. Бенкс прибрала свої світлі локони під чорну пов'язку.

У 2020 році модель запустила свою мережу магазинів морозива Smize & Dream у Лос-Анджелесі. Вона швидко розширилася до Вашингтона, округ Колумбія, а потім і Дубая. Тепер вона збирається зробити це і в Австралії.

Тайра Бенкс відкрила кілька магазинів морозива

За словами Тайри, їй подобається життя в Сіднеї. Вона переїхала туди з дев'ятирічним сином Йорком, батьком якого є норвезький фотограф Ерік Асл. Хлопчика парі народила сурогатна мати.

Тайра Бенкс була однією з найвідоміших і найбільш затребуваних супермоделей

Минулого місяця зірка на австралійському ранковому шоу розповіла, що втратила свій будинок у Пасифік Палісейдс унаслідок однієї з лісових пожеж у Лос-Анджелесі на початку січня.

У розмові з ведучими Наталі Барр і Меттом Ширвінгтоном під час свого виступу на ток-шоу вона пояснила, що раніше тримала в таємниці цю жахливу втрату, тому що "не хотіла привертати до себе багато уваги".

"Я втратила свій будинок. Я насправді не говорила про це, але так. Я просто не хотіла привертати до себе багато уваги. Я відчуваю, що є багато людей, яким потрібна ця увага, тому я не говорила про це. Але я не можу сидіти тут і не говорити правду", — зазначила Бенкс.

Раніше Фокус писав, що Тайра Бенкс вперше за 19 років виступила на модному показі Victoria's Secret.