Супермодель Тайра Бэнкс изменилась до неузнаваемости (фото)

Звезда, которая была одной из самых популярных моделей в конце 90-ых и начале нулевых, сейчас больше занимается бизнесом.

Related video

51-летняя Тайра Бэнкс, супермодель, чья слава гремела в конце 90-ых, изменилась до неузнаваемости. Знаменитость, которая заметно располнела, заметили в Сиднее. Знаменитость без макияжа заказала себе чизбургер в автокафе McDonald's, пишет Daily Mail.

Бывшая ведущая шоу "Топ-модель по-американски", 51 год, в настоящее время живет в Австралии и готовится открыть свой первый магазин мороженого Smize & Dream в Дарлинг-Харбор в марте.

Тайра выглядела повседневно в черной майке и такого же цвета спортивных штанах с логотипом Smize & Dream и кроссовках. Бэнкс убрала свои светлые локоны под черную повязку.

В 2020 году модель запустила свою сеть магазинов мороженого Smize & Dream в Лос-Анджелесе. Она быстро расширилась до Вашингтона, округ Колумбия, а затем и Дубая. Теперь она собирается сделать это и в Австралии.

Тайра Бэнкс открыла несколько магазинов мороженого

По словам Тайры, ей нравится жизнь в Сиднее. Она переехала туда с девятилетним сыном Йорком, отцом которого является норвежский фотограф Эрик Асл. Мальчика паре родила суррогатная мать.

Тайра Бэнкс была одной из самых известных и востребованных супермоделей

В прошлом месяце звезда на австралийском утреннем шоу рассказала, что потеряла свой дом в Пасифик Палисейдс в результате одного из лесных пожаров в Лос-Анджелесе в начале января.

В разговоре с ведущими Натали Барр и Мэттом Ширвингтоном во время своего выступления на ток-шоу она объяснила, что ранее держала в тайне эту ужасную потерю, потому что "не хотела привлекать к себе много внимания".

"Я потеряла свой дом. Я на самом деле не говорила об этом, но да. Я просто не хотела привлекать к себе много внимания. Я чувствую, что есть много людей, которым нужно это внимание, поэтому я не говорила об этом. Но я не могу сидеть здесь и не говорить правду", – отметила Бэнкс.

Ранее Фокус писал, что Тайра Бэнкс впервые за 19 лет выступила на модном показе Victoria's Secret.