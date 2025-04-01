З іншої епохи: яким буде новий Джеймс Бонд

Amazon Studios, яка купила творчий контроль над франшизою про Джеймса Бонда на початку цього року, прагне найняти актора у віці 20 років, який стане наймолодшим агентом 007 в історії, а дія нового фільму відбуватиметься в 1950-х і 60-х роках.

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Про це повідомляє The Sun з посиланням на інсайдера зі сфери кіно.

Франшизу купив стримінговий гігант після того, як 2021 року в "Не час помирати" було показано смерть супершпигуна, якого зіграв Деніел Крейг.

"Хоч би як сенсаційно це було, відхід Деніела Крейга спричинив головний біль, тому що смерть усе ще свіжа в пам'яті фанатів. Вони не можуть просто прикидатися, що цього не було. Тому тепер вони дивляться на його історію як на молоду людину в іншу епоху", — сказало джерело.

Раніше ходили чутки, що на цю роль можуть найняти чорношкірого актора або навіть жінку, однак, згідно з останніми даними, Джеймс Бонд залишиться чоловіком і, як і раніше, буде британцем або зі Співдружності — незважаючи на те, що фільми перейшли під контроль "прокинутого" Голлівуду.

Шанувальники агента 007 всерйоз побоювалися, що Amazon Studios, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, підкупить британського супершпигуна після придбання франшизи і прав на Бонда майже за мільярд доларів у Барбари Брокколі і Майкла Г. Вілсона.

Однак цього тижня Amazon поширила внутрішню службову записку, в якій зазначено, що шпигун не змінюватиме стать або національність.

Тим часом Деніел Крейг, який зіграв Бонда у фільмах "Казино Рояль" 2006 року, "Квант милосердя" (2008), "007: Координати "Скайфолл"" (2012), "007: Спектр" (2015) і "Не час помирати" (2021), зізнався, що дізнався про своє затвердження на роль, коли був у супермаркеті.

У мене був візок, повний їжі, я його відштовхнув, відкинув убік, взяв пляшку горілки і сказав: "А тепер я вип'ю мартіні!"", — розповів він на італійському телешоу Che Tempo Che Fa. За його словами, навіть зараз, коли він озирається назад, то не може отямитися, оскільки це була дуже важлива частина його життя.

Оскільки для Бонда починається нова ера, розпочався пошук актора, який підходить на роль найбільш знакового персонажа Британії. Серед фаворитів букмекерів на роль 007 — Аарон Тейлор-Джонсон, Генрі Кавілл і Джеймс Нортон. Крім того, до списку потрапило ім'я 40-річного Майка Дікмана, який бере участь у кастингу.

Раніше Фокус писав, чому ім'я легендарного шпигуна є проблемою в реальному житті.