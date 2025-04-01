Из другой эпохи: каким будет новый Джеймс Бонд

Amazon Studios, купившая творческий контроль над франшизой о Джеймсе Бонде в начале этого года, стремится нанять актера в возрасте 20 лет, который станет самым молодым агентом 007 в истории, а действие нового фильма будет происходить в 1950-х и 60-х годах.

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Об этом сообщает The Sun со ссылкой на инсайдера из сферы кино.

Франшизу купил стриминговый гигант после того, как в 2021 году в "Не время умирать" была показана смерть супершпиона, которого сыграл Дэниел Крейг.

"Как бы сенсационно это ни было, уход Дэниела Крэйга вызвал головную боль, потому что смерть все еще свежа в памяти фанатов. Они не могут просто притворяться, что этого не было. Поэтому теперь они смотрят на его историю как на молодого человека в другую эпоху", – сказал источник.

Ранее точились слухи, что на эту роль могут нанять чернокожего актера или даже женщину, однако, согласно последним данным, Джеймс Бонд останется мужчиной и по-прежнему будет британцем или из Содружества — несмотря на то, что фильмы перешли под контроль "проснувшегося" Голливуда.

Поклонники агента 007 всерьез опасались, что Amazon Studios, принадлежащая миллиардеру Джеффу Безосу, подкупит британского супершпиона после приобретения франшизы и прав на Бонда почти за миллиард долларов у Барбары Брокколи и Майкла Г. Уилсона.

Однако на этой неделе Amazon распространила внутреннюю служебную записку, в которой указано, что шпион не будет менять пол или национальность.

Тем временем Дэниел Крейг, сыгравший Бонда в фильмах "Казино Рояль" в 2006 году, "Квант милосердия" (2008), "007: Координаты "Скайфолл"" (2012), "007: Спектр" (2015) и "Не время умирать" (2021), признался, что узнал о своем утверждении на роль, когда был в супермаркете.

У меня была тележка, полная еды, я ее оттолкнул, отбросил в сторону, взял бутылку водки и сказал: "А теперь я выпью мартини!"", – рассказал он на итальянском телешоу Che Tempo Che Fa. По его словам, даже сейчас, когда он оглядывается назад, то не может прийти в себя, поскольку это была очень важная часть его жизни.

Поскольку для Бонда начинается новая эра, начался поиск актера, подходящего на роль самого знакового персонажа Британии. Среди фаворитов букмекеров на роль 007 – Аарон Тейлор-Джонсон, Генри Кавилл и Джеймс Нортон. Кроме того, в список попало имя 40-летнего Майка Дикмана, который участвует в кастинге.

Ранее Фокус писал, почему имя легендарного шпиона является проблемой в реальной жизни.