Кіану Рівз готується до п'ятого фільму про Джона Віка

А франшиза розшириться анімаційним приквелом і спін-оффом про сліпого кілера Каїна. Раніше всесвіт доповнив фільм "Балерина" з Аною де Армас, який вийде 6 червня.

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Про це повідомляє Variety.

Про те, що Кіану Рівз повертається в "Джоні Віку 5" розповіли представники кінокомпанії Lionsgate на CinemaCon вранці 1 квітня. Але перед цим він з'явиться в невеликому камео в "Балерині".

Трейлер фільму "Балерина"

Ана де Армас відвідала щорічний з'їзд власників кінотеатрів, який наразі проходить у Лас-Вегасі, щоб розповісти про фільм "Балерина", в якому вона зіграла кілера Ів Макаро. Актриса зізналася, що готувалася приблизно чотири місяці, займаючись у спортзалі та відвідуючи стрільбище, де вчилася стріляти зі справжньої зброї. Для порівняння, до ролі у фільмі про Джеймса Бонда вона тренувалася три тижні.

Подробиці сюжету п'ятого фільму про Джона Віка, подробиці кастингу і терміни виробництва поки не розголошуються.

Кіану Рівз повернеться до ролі Джона Віка

П'ята глава продовжує серію, розпочату фільмом 2014 року "Джон Вік", який зібрав 86,1 млн доларів по всьому світу, але став несподіваним хітом на стрімінгових каналах. Кожен фільм перевершував попередній за касовими зборами: "Джон Вік 2" 2017 року закінчив свій прокат зі 174,3 млн доларів, "Джон Вік 3 — Парабелум" 2019 року піднявся до 328,3 млн доларів, а "Джон Вік 4" 2023 року став найкасовішим фільмом із 440 млн доларів.

Про спін-офф, у якому Донні Єн повернеться до ролі сліпого вбивці Каїна, поки відомо мало. Сам Єн також виступить режисером і виконавчим продюсером поки що безіменного фільму, зйомки якого почнуться в Гонконзі наприкінці 2025 року. Сказано тільки, що це будуть події після зустрічі Каїна і Джона Віка.

Донні Йен у ролі кілера Каїна

Що стосується анімаційного приквела, Рівз озвучить свого фірмового персонажа. Історія, розрахована на "більш зрілу аудиторію", як попереджає студія, відправиться в минуле до подій першого фільму. У ній розповідається про походження Віка, коли він виконує Нездійсненне завдання — вбиває всіх своїх суперників за одну ніч — щоб звільнитися від своїх зобов'язань перед Вищим столом і заслужити право бути з коханням усього свого життя, Гелен.

Режисером виступає Шеннон Тіндл, ветеранка анімації, яка зовсім нещодавно була співавтором і режисером фільму Netflix "Ультрамен: Сходження". Сценарій пише Ванесса Тейлор, письменниця і продюсерка, відома за "Грою престолів", "Дивергентом" і "Формою води" Гільєрмо Дель Торо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чим дивуватиме фільм "Балерина". За сюжетом, героїня Ани де Армас мститиме вбивцям своєї сім'ї.