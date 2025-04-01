Киану Ривз готовится к пятому фильму про Джона Уика

А франшиза расширится анимационным приквелом и спин-оффом про слепого киллера Каина. Ранее вселенную дополнил фильм "Балерина" с Аной де Армас, который выйдет 6 июня.

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Об этом сообщает Variety.

О том, что Киану Ривз возвращается в "Джоне Уике 5" рассказали представители кинокомпании Lionsgate на CinemaCon утром 1 апреля. Но перед этим он появится в небольшом камео в "Балерине".

Трейлер фильма "Балерина"

Ана де Армас посетила ежегодный съезд владельцев кинотеатров, который в настоящее время проходит в Лас-Вегасе, чтобы рассказать о фильме "Балерина", в котором она сыграла киллера Ив Макаро. Актриса призналась, что готовилась примерно четыре месяца, занимаясь в спортзале и посещая стрельбище, где училась стрелять из настоящего оружия. Для сравнения, к роли в фильме про Джеймса Бонда она тренировалась три недели.

Подробности сюжета пятого фильма о Джоне Уике, подробности кастинга и сроки производства пока не разглашаются.

Киану Ривз вернется к роли Джона Уика

Пятая глава продолжает серию, начатую фильмом 2014 года "Джон Уик", который собрал 86,1 млн долларов по всему миру, но стал неожиданным хитом на стриминговых каналах. Каждый фильм превосходил предыдущий по кассовым сборам: "Джон Уик 2" 2017 года закончил свой прокат с 174,3 млн долларов, "Джон Уик 3 – Парабеллум" 2019 года поднялся до 328,3 млн долларов, а "Джон Уик 4" 2023 года стал самым кассовым фильмом с 440 млн долларов.

Про спин-офф в котором Донни Йен вернется к роли слепого убийцы Каина, пока известно мало. Сам Йен также выступит режиссером и исполнительным продюсером пока безымянного фильма, съемки которого начнутся в Гонконге в конце 2025 года. Сказано только, что это будут события после встречи Каина и Джона Уика.

Донни Йен в роли киллера Каина

Что касается анимационного приквела, Ривз озвучит своего фирменного персонажа. История, рассчитанная на "более зрелую аудиторию", как предупреждает студия, отправится в прошлое до событий первого фильма. В ней рассказывается о происхождении Уика, когда он выполняет Невыполнимую задачу — убивает всех своих соперников за одну ночь — чтобы освободиться от своих обязательств перед Высшим столом и заслужить право быть с любовью всей своей жизни, Хелен.

Режиссером выступает Шеннон Тиндл, ветеран анимации, которая совсем недавно была соавтором и режиссером фильма Netflix "Ультрамен: Восхождение". Сценарий пишет Ванесса Тейлор, писательница и продюсер, известная по "Игре престолов", "Дивергенту" и "Форме воды" Гильермо Дель Торо.

Напомним, ранее Фокус писал о том, чем будет удивлять фильм "Балерина". По сюжету, героиня Аны де Армас будет мстить убийцам своей семьи.