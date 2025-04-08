Шкіряний бюстгальтер і підтяжки: Крістен Стюарт здивувала вбранням на прем'єрі фільму (фото)

34-річна акторка Крістен Стюарт, найбільше відома глядачам за сагою "Сутінки", відвідала прем'єру фільму "Сакраменто" в Лос-Анджелесі, вибравши для виходу вельми сміливе вбрання.

Related video

Про це пише Daily Mail.

Знаменитість позувала фотографам, демонструючи підтягнуту фігуру в чорному трикутному бюстгальтері, який вона поєднувала з чорними штанами з високою талією і підтяжками в червоно-біло-чорну смужку.

Свій образ вона доповнила аксесуарами, надівши незвичайне срібне намисто у вигляді гральних кісток, а також чорними масивними черевиками, які робили її трохи вищою.

Зірка також продемонструвала світлий колір волосся, яке перефарбувала ще в січні під час зйомок у Лос-Анджелесі повнометражного режисерського дебюту своєї нареченої Ділан Маєр "Не ті дівчата".

Фото: Getty

Компанію на прем'єрі їй склали колега по фільму Мая Ерскін і режисер картини Майкл Ангарано, який також є її колишнім хлопцем.

У комедійному фільмі "Сакраменто" енергійний і волелюбний Рікі (Ангарано) переконує свого друга, сім'янина Гленна (Майкл Сірка) здійснити захопливу поїздку з Лос-Анджелеса до Сакраменто. Крістен дісталася роль Розі, вагітної дружини Гленна.

Стюарт і Ангарано познайомилися ще підлітками, коли знімалися в шкільній драмі Джесіки Шарцер "Говори". Вони зустрічалися протягом шести років до 2009 року.

Зараз Крістен заручена з Маєр, з якою познайомилася ще в 2013-му на зйомках.

"Того дня, коли я зустріла її, було таке відчуття, ніби всі ставки були зроблені", — раніше говорила актриса.

Пара заручилася 2 листопада 2021 року, але ще не пов'язала себе узами шлюбу.

"Я знайшла потрібну людину, тому що можу бути настільки одержима тим, що роблю. І, на щастя, моя дівчина, мій партнер, ми захоплені одним і тим самим. Ми взяли речі, на які витрачаємо свій час, і пов'язали їх, і ми стали набагато розумнішими і сильнішими разом. І ти просто думаєш: "Бл**ь, це найкраще", — ділилася Стюарт.

Пізніше в інтерв'ю вона пояснила, що їх зблизило те, що вони росли в Лос-Анджелесі, і їхні схожі характери.

"Ми обидві почувалися тролями в дитинстві. Ми такі схожі, але різні. Вона письменниця. Вона геніальна", — додала актриса.

У своїй бісексуальності Стюарт публічно зізналася 2017 року. Раніше вона зустрічалася з колегою по "Сутінках" Робертом Паттінсоном, режисером Рупертом Сандерсом, модним блогером Сарою Дінкін і моделлю Стеллою Максвелл.

Раніше Фокус писав, що Крістен Стюарт розповіла про майбутнє весілля і плани стати мамою.