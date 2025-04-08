Кожаный бюстгальтер и подтяжки: Кристен Стюарт удивила нарядом на премьере фильма (фото)

34-летняя актриса Кристен Стюарт, больше всего известная зрителям по саге "Сумерки", посетила премьеру фильма "Сакраменто" в Лос-Анджелесе, выбрав для выхода весьма смелый наряд.

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Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость позировала фотографам, демонстрируя подтянутую фигуру в черном треугольном бюстгальтере, который она сочетала с черными брюками с высокой талией и подтяжками в красно-бело-черную полоску.

Свой образ она дополнила аксессуарами, надев необычное серебряное ожерелье в виде игральных костей, а также черными массивными ботинками, которые делали ее чуть выше.

Звезда также продемонстрировала светлый цвет волос, которые перекрасила еще в январе во время съемок в Лос-Анджелесе полнометражного режиссерского дебюта своей невесты Дилан Майер "Не те девчонки".

Фото: Getty

Компанию на премьере ей составили коллега по фильму Майя Эрскин и режиссер картины Майкл Ангарано, который также является ее бывшим парнем.

В комедийном фильме "Сакраменто" энергичный и свободолюбивый Рики (Ангарано) убеждает своего друга, семьянина Гленна (Майкл Сера) совершить увлекательную поездку из Лос-Анджелеса в Сакраменто. Кристен досталась роль Рози, беременной жены Гленна.

Стюарт и Ангарано познакомились еще подростками, когда снимались в школьной драме Джессики Шарцер "Говори". Они встречались в течение шести лет до 2009 года.

Сейчас Кристен помолвлена с Майер, с которой познакомилась еще в 2013-м на съемках.

"В тот день, когда я встретила ее, было такое чувство, будто все ставки были сделаны", — ранее говорила актриса.

Пара обручилась 2 ноября 2021 года, но еще не связала себя узами брака.

"Я нашла нужного человека, потому что могу быть настолько одержима тем, что делаю. И, к счастью, моя девушка, мой партнер, мы увлечены одним и тем же. Мы взяли вещи, на которые тратим свое время, и связали их, и мы стали намного умнее и сильнее вместе. И ты просто думаешь: "Бл**ь, это лучшее", – делилась Стюарт.

Позже в интервью она объяснила, что их сблизило то, что они росли в Лос-Анджелесе, и их схожие характеры.

"Мы обе чувствовали себя троллями в детстве. Мы такие похожие, но разные. Она писательница. Она гениальна", — добавила актриса.

В своей бисексуальности Стюарт публично призналась в 2017 году. Ранее она встречалась с коллегой по "Сумеркам" Робертом Паттинсоном, режиссером Рупертом Сандерсом, модным блогером Сарой Динкин и моделью Стеллой Максвелл.

Ранее Фокус писал, что Кристен Стюарт рассказала о предстоящей свадьбе и планах стать мамой.