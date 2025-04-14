"Мам, уявляєш?": донька Анастасії Заворотнюк звернулася до покійної акторки (відео)

29-річна Анна Заворотнюк (уроджена Стрюкова), дочка покійної телеведучої та акторки Анастасії Заворотнюк, присвятила своїй матері зворушливе відео з новонародженим сином Марселем.

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Ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео молода мама, яка живе в Дубаї з чоловіком, позує з дитиною в червоному комбінезоні на тлі зимового пейзажу. Вона показує дитині ялини в снігу. За кадром грає пісня Басти "Сансара".

"Мам, уявляєш, тепер я теж стала мамою", — говориться в підписі.

У якийсь момент у кадрі видно дитяче фото Анни з мамою і нібито відповідь від Анастасії: "Що? Уже?".

"Не плакати... багато років тому ми їхали з мамою в машині, і заграла ця пісня, вона, пам'ятаю, їй дуже сподобалася", — додала Заворотнюк, супроводивши підпис емодзі у формі розбитого серця.

Анна народила сина 2 квітня, але про його появу повідомила тільки через тиждень. Батьком хлопчика є Тимур Ісмаїлов, з яким Анна познайомилася ще під час навчання у США, а 2022 року вийшла за нього заміж. Разом із чоловіком вона переїхала в Об'єднані Арабські Емірати. Періодично дівчина прилітає в Росію в гості до рідних. У неї є молодший брат Майкл і сестра Міла, яку Анастасія народила в шлюбі з фігуристом Петром Чернишовим. На момент смерті матері від раку молодшій доньці було всього п'ять років.

Раніше Фокус писав, що в мережі опублікували архівні фото покійної акторки Анастасії Заворотнюк.