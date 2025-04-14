"Мам, представляешь?": дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к покойной актрисе (видео)

29-летняя Анна Заворотнюк (урожденная Стрюкова), дочь покойной телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк, посвятила своей матери трогательное видео с новорожденным сыном Марселем.

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Ролик она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео молодая мама, которая живет в Дубае с мужем, позирует с ребенком в красном комбинезоне на фоне зимнего пейзажа. Она показывает ребенку ели в снегу. За кадром играет песня Басты "Сансара".

"Мам, представляешь, теперь я тоже стала мамой", – гласит подпись.

В какой-то момент в кадре видна детская фотография Анны с мамой и якобы ответ от Анастасии: "Что? Уже?".

"Не плакать… много лет назад мы ехали с мамой в машине, и заиграла эта песня, она, помню, ей очень понравилась", – добавила Заворотнюк, сопроводив подпись эмодзи в форме разбитого сердца.

Анна родила сына 2 апреля, но о его появлении сообщила только неделю спустя. Отцом мальчика является Тимур Исмаилов, с которым Анна познакомилась еще во время учебы в США, а в 2022 году вышла за него замуж. Вместе с мужем она переехала в Объединенные Арабские Эмираты. Периодически девушка прилетает в Россию в гости к родным. У нее есть младший брат Майкл и сестра Мила, которую Анастасия родила в браке с фигуристом Петром Чернышевым. На момент смерти матери от рака младшей дочери было всего пять лет.

Ранее Фокус писал, что в сети опубликовали архивные фото покойной актрисы Анастасии Заворотнюк.