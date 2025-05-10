Стиліст Зендаї розкрив подробиці її весілля з Томом Голландом

Шанувальники Зендаї і Тома Голланда ніколи не побачать ні весільної сукні актриси, відомої своєю модною досконалістю, ні кадрів одруження.

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Про це беззмінний стиліст знаменитості Лоу Роуч заявив у розмові з Complex.

За його словами, пара завжди дотримувалася принципу "особисте – не публічне".

"Вона і Том дуже потайливі у своїх стосунках. Вони намагаються бути максимально прихованими. Не буде розвороту Vogue або фотографій весілля, і люди, яких вона запросить, будуть дуже поважати їхнє особисте життя, тому це буде справді гарна сукня, яку ніхто не побачить", – підкреслив він.

Коли у Роуча запитали, чи має намір він допомогти своїй клієнтці з вибором сукні, той відповів, що він би погодився, але дав зрозуміти, що до весілля мине ще чимало часу.

"Звичайно, звичайно. Це далеко. Вони обидва знімаються в кількох фільмах цього року і в багатьох прем'єрах наступного року, тож ви побачите багато червоних доріжок [образів], тож я відпочиваю до 2026 року. Але весілля... ви знаєте", – заговорив загадками стиліст.

У січні ЗМІ підтвердили, що пара заручилася. Чутки посилилися після того, як Зендая одягла діамантову прикрасу на безіменний палець під час "Золотого глобуса".

Голланд освідчився між різдвяними та новорічними святами, перед цим попросивши благословення у батьків дівчини.

Зендая і Том познайомилися на роботі, чи то пак на зйомках фільму "Людина-павук", де грають Ем-Джей і Пітера Паркера відповідно. У вересні 2021 року пара вперше натякнула на роман, коли Голланд поділився селфі з актрисою на честь її дня народження, підписавши фото "Моя Ем-Джей".

У червні 2023 року Том заявив, що їхнє особисте життя не буде надбанням громадськості:

"Наші стосунки – це те, що ми неймовірно оберігаємо, і ми хочемо зберегти їх якомога більш священними. Ми не думаємо, що ми комусь винні, це наша справа, і це не має жодного стосунку до нашої кар'єри".

Зараз закохані знімаються в новому фільмі Крістофера Нолана "Одіссея" разом з Енн Гетевей, Робертом Паттінсоном, Меттом Деймоном, Шарліз Терон і Люпітою Ніонго, вихід якого заплановано на 2026 рік.

Раніше Фокус писав, за що сестра Зендаї розкритикувала свою знамениту родичку та її нареченого.