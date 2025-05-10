Стилист Зендаи раскрыл подробности ее свадьбы с Томом Холландом

Поклонники Зендаи и Тома Холланда никогда не увидят ни свадебного платья актрисы, известной своим модным совершенством, ни кадров бракосочетания.

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Об этом бессменный стилист знаменитости Лоу Роуч заявил в разговоре с Complex.

По его словам, пара всегда придерживалась принципа "личное – не публичное".

"Она и Том очень скрытны в своих отношениях. Они пытаются быть максимально скрытыми. Не будет разворота Vogue или фотографий свадьбы, и люди, которых она пригласит, будут очень уважать их личную жизнь, поэтому это будет действительно красивое платье, которое никто не увидит", – подчеркнул он.

Когда у Роуча спросили, намерен ли он помочь своей клиентке с выбором платья, тот ответил, что он бы согласился, но дал понять, что до свадьбы пройдет еще немало времени.

"Конечно, конечно. Это далеко. Они оба снимаются в нескольких фильмах в этом году и во многих премьерах в следующем году, так что вы увидите много красных дорожек [образов], так что я отдыхаю к 2026 году. Но свадьба… вы знаете", – заговорил загадками стилист.

В январе СМИ подтвердили, что пара обручилась. Слухи усилились после того, как Зендая надела бриллиантовое украшение на безымянный палец во время "Золотого глобуса".

Холланд сделал предложение между рождественскими и новогодними праздниками, перед этим попросив благословения у родителей девушки.

Зендая и Том познакомились на работе, то бишь на съемках фильма "Человек-паук", где играют Эм-Джей и Питера Паркера соответственно. В сентябре 2021 года пара впервые намекнула на роман, когда Холланд поделился селфи с актрисой в честь ее дня рождения, подписав фото "Моя Эм-Джей".

В июне 2023 года Том заявил, что их личная жизнь не будет достоянием общественности:

"Наши отношения – это то, что мы невероятно оберегаем, и мы хотим сохранить их как можно более священными. Мы не думаем, что мы кому-то должны, это наше дело, и это не имеет никакого отношения к нашей карьере".

Сейчас влюбленные снимаются в новом фильме Кристофера Нолана "Одиссея" вместе с Энн Хэтэуэй, Робертом Паттинсоном, Мэттом Дэймоном, Шарлиз Терон и Люпитой Нионго, выход которого запланирован на 2026 год.

Ранее Фокус писал, за что сестра Зендаи раскритиковала свою знаменитую родственницу и ее жениха.