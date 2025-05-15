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Стиль життя

У Фінляндії знімуть фільм про Білу смерть: найсмертоноснішого снайпера в історії

Сімо Гяюгя, снайпер, фінський снайпер, легендарний снайпер
Фото: YLE | Сімо Гяюгя став найрезультативнішим снайпером в історії та героєм поп-культури

Сімо Гяюгя був героєм Радянсько-фінської війни і ліквідував понад 500 радянських солдатів за 98 днів, що зробило його найрезультативнішим снайпером в історії. Свій успіх Сімо скромно пояснював тренуваннями.

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Про це пише Yle.

Новий фінський фільм розповість історію Сімо Гяюгя, який вважається найкращим снайпером у світі. Героя Зимової війни (або Радянсько-фінської війни) в СРСР прозвали Білою Смертю. За 98 днів він ліквідував понад 500 солдатів Червоної армії. Деякі джерела стверджували, що цифра була ще вищою. Зимова війна тривала в період із 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року.

Сімо Гяюгя, снайпер, фінський снайпер, легендарний снайпер Fullscreen
Сімо Гяюгя
Фото: YLE

"Мета нашого фільму — розповісти історію людини, що стоїть за міфом, і показати, як вона змогла зробити те, що було необхідно — захистити свій дім, країну і близьких, хоча кожен постріл робив тягар дедалі важчим", — розповів режисер майбутнього фільму Тоні Куркімякі.

В основу фільму ляжуть книги колишнього військового Тапіо Саарелайнена, який зустрічався зі снайпером кілька разів у період з 1997 до 2002 року.

Тапіо каже, що в Сімо було все для того, щоб стати снайпером.

"У Сімо Гяюгя були сталеві нерви, дуже гострий зір і слух, а також вражаюча швидкість реакції", — Тапіо каже, що Сімо Гяюгя, чий зріст був лише 160 см, з 17 років працював у загоні охорони Раутьярві. Він багато стріляв у тирі та брав участь у змаганнях зі стрільби.

Під час війни з СРСР Сімо стріляв зі стандартної піхотної гвинтівки, оснащеної відкритим прицілом, і діяв у лісі поодинці. Він виходив на позицію рано вранці і йшов уже вночі. Опісля шведський бізнесмен Еуген Юганссон подарував йому іменну гвинтівку Sako M/28-30 "Pystykorva", з якої він ліквідував понад 200 ворогів.

Сімо Гяюгя, снайпер, фінський снайпер, легендарний снайпер Fullscreen
Сімо Гяюгя з подарованою гвинтівкою
Фото: YLE

Гяюгя був поранений за тиждень до закінчення Зимової війни, 6 березня 1940 року. У той час він діяв як піхотинець на південь від Колли, очолюючи свою власну групу і його застали зненацька. Куля розірвалася в нього в роті і влучила в щелепу. Він впав у кому і прокинувся в день закінчення Зимової війни, 13 березня 1940 року. Гяюгя переніс загалом 26 операцій, але шрам залишився на все життя.

Сімо Гяюгя, снайпер, фінський снайпер, легендарний снайпер Fullscreen
Сімо Гяюгя був важко поранений
Фото: YLE

Після війни він розводив мисливських собак і займався полюванням. Він так і не одружився, а ночував у родичів. Йому неодноразово погрожували смертю. Помер Сімо 2002 року в 96 років.

"Сімо був надзвичайно скромний. Ніколи не хвалився своїми вчинками. Він був одним із найважливіших творців духу Зимової війни і надихав інших солдатів", — пояснює Саарелайнен.

Коли 1998 року в Сімо запитали, як він став настільки хорошим снайпером, Гюягя відповів просто: "Тренування". В інтерв'ю перед 96-м днем народження, на запитання журналіста про те, чи відчував Сімо Гяюгя докори сумління, він відповів: "Я робив те, що було потрібно, так добре, як міг. Не було б Фінляндії, якби всі не робили так само". Уже відомо, що роль Сімо виконає Яркко Лахті, який консультуватиметься зі снайперами, щоб зрозуміти свого героя.

яркко лахті, Сімо Гяюгя Fullscreen
Роль легендарного снайпера виконає актор Яркко Лахті
Фото: YLE

Зйомки розпочнуться не пізніше зими 2027 року, а прем'єра в кінотеатрах відбудеться того ж року у Фінляндії та країнах Північної Європи. Поширенням займається компанія Nordisk Film.

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