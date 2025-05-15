У Фінляндії знімуть фільм про Білу смерть: найсмертоноснішого снайпера в історії

Сімо Гяюгя був героєм Радянсько-фінської війни і ліквідував понад 500 радянських солдатів за 98 днів, що зробило його найрезультативнішим снайпером в історії. Свій успіх Сімо скромно пояснював тренуваннями.

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Про це пише Yle.

Новий фінський фільм розповість історію Сімо Гяюгя, який вважається найкращим снайпером у світі. Героя Зимової війни (або Радянсько-фінської війни) в СРСР прозвали Білою Смертю. За 98 днів він ліквідував понад 500 солдатів Червоної армії. Деякі джерела стверджували, що цифра була ще вищою. Зимова війна тривала в період із 30 листопада 1939 року до 13 березня 1940 року.

Сімо Гяюгя Фото: YLE

"Мета нашого фільму — розповісти історію людини, що стоїть за міфом, і показати, як вона змогла зробити те, що було необхідно — захистити свій дім, країну і близьких, хоча кожен постріл робив тягар дедалі важчим", — розповів режисер майбутнього фільму Тоні Куркімякі.

В основу фільму ляжуть книги колишнього військового Тапіо Саарелайнена, який зустрічався зі снайпером кілька разів у період з 1997 до 2002 року.

Тапіо каже, що в Сімо було все для того, щоб стати снайпером.

"У Сімо Гяюгя були сталеві нерви, дуже гострий зір і слух, а також вражаюча швидкість реакції", — Тапіо каже, що Сімо Гяюгя, чий зріст був лише 160 см, з 17 років працював у загоні охорони Раутьярві. Він багато стріляв у тирі та брав участь у змаганнях зі стрільби.

Під час війни з СРСР Сімо стріляв зі стандартної піхотної гвинтівки, оснащеної відкритим прицілом, і діяв у лісі поодинці. Він виходив на позицію рано вранці і йшов уже вночі. Опісля шведський бізнесмен Еуген Юганссон подарував йому іменну гвинтівку Sako M/28-30 "Pystykorva", з якої він ліквідував понад 200 ворогів.

Сімо Гяюгя з подарованою гвинтівкою Фото: YLE

Гяюгя був поранений за тиждень до закінчення Зимової війни, 6 березня 1940 року. У той час він діяв як піхотинець на південь від Колли, очолюючи свою власну групу і його застали зненацька. Куля розірвалася в нього в роті і влучила в щелепу. Він впав у кому і прокинувся в день закінчення Зимової війни, 13 березня 1940 року. Гяюгя переніс загалом 26 операцій, але шрам залишився на все життя.

Сімо Гяюгя був важко поранений Фото: YLE

Після війни він розводив мисливських собак і займався полюванням. Він так і не одружився, а ночував у родичів. Йому неодноразово погрожували смертю. Помер Сімо 2002 року в 96 років.

"Сімо був надзвичайно скромний. Ніколи не хвалився своїми вчинками. Він був одним із найважливіших творців духу Зимової війни і надихав інших солдатів", — пояснює Саарелайнен.

Коли 1998 року в Сімо запитали, як він став настільки хорошим снайпером, Гюягя відповів просто: "Тренування". В інтерв'ю перед 96-м днем народження, на запитання журналіста про те, чи відчував Сімо Гяюгя докори сумління, він відповів: "Я робив те, що було потрібно, так добре, як міг. Не було б Фінляндії, якби всі не робили так само". Уже відомо, що роль Сімо виконає Яркко Лахті, який консультуватиметься зі снайперами, щоб зрозуміти свого героя.

Роль легендарного снайпера виконає актор Яркко Лахті Фото: YLE

Зйомки розпочнуться не пізніше зими 2027 року, а прем'єра в кінотеатрах відбудеться того ж року у Фінляндії та країнах Північної Європи. Поширенням займається компанія Nordisk Film.

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