В Финляндии снимут фильм о Белой смерти: самом смертоносном снайпере в истории

Симо Хяюхя был героем Советско-финской войны и ликвидировал более 500 советских солдат за 98 дней, что сделало его самым результативным снайпером в истории. Свой успех Симо скромно объяснял тренировками.

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Об этом пишет Yle.

Новый финский фильм расскажет историю Симо Хяюхя, который считается лучшим снайпером в мире. Героя Зимней войны (или Советско-финской войны) в СССР прозвали Белой Смертью. За 98 дней он ликвидировал более 500 солдат Красной армии. Некоторые источники утверждали, что цифра была еще выше. Зимняя война продолжалась в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года.

Симо Хюяхя Фото: YLE

"Цель нашего фильма – рассказать историю человека, стоящего за мифом, и показать, как он смог сделать то, что было необходимо – защитить свой дом, страну и близких, хотя каждый выстрел делал бремя все тяжелее", – рассказал режиссер будущего фильма Тони Куркимяки.

В основу фильма лягут книги бывшего военного Тапио Саарелайнена, который встречался со снайпером несколько раз в период с 1997 по 2002 год.

Тапио говорит, что у Симо было все для того, чтобы стать снайпером.

"У Хяюхя были стальные нервы, очень острое зрение и слух, а также поразительная скорость реакции", — Тапио говорит, что Симо Хяюхя, чей рост был всего 160 см, с 17 лет работал в отряде охраны Раутъярви. Он много стрелял в тире и участвовал в соревнованиях по стрельбе.

Во время войны с СССР Симо стрелял из стандартной пехотной винтовки, оснащенной открытым прицелом, и действовал в лесу в одиночку. Он выходил на позицию ранним утром и уходил уже ночью. После шведский бизнесмен Эуген Юганссон подарил ему именную винтовку Sako M/28-30 "Pystykorva" из которой он ликвидировал более 200 врагов.

Симо Хюяхя с подаренной винтовкой Фото: YLE

Хяюхя был ранен за неделю до окончания Зимней войны, 6 марта 1940 года. В то время он действовал в качестве пехотинца к югу от Коллы, возглавляя свою собственную группу и его застали врасплох. Пуля разорвалась у него во рту и попала в челюсть. Он впал в кому и очнулся в день окончания Зимней войны, 13 марта 1940 года. Хяюхя перенес в общей сложности 26 операций, но шрам остался на всю жизнь.

Симо Хюяхя был тяжело ранен Фото: YLE

После войны он разводил охотничьих собак и занимался охотой. Он так и не женился, а ночевал у родственников. Ему неоднократно угрожали смертью. Умер Симо в 2002 году в 96 лет.

"Симо был необычайно скромен. Никогда не хвастался своими поступками. Он был одним из важнейших создателей духа Зимней войны и вдохновлял других солдат", — объясняет Саарелайнен.

Когда в 1998 году у Симо спросили, как он стал настолько хорошим снайпером, Хюяхя ответил просто: "Тренировка". В интервью перед 96-м днем ​​рождения, на вопрос журналиста о том, чувствовал ли Хяюхя упреки совести, он ответил: "Я делал то, что было нужно, так хорошо, как мог. Не было бы Финляндии, если бы все не делали так же". Уже известно, что роль Симо исполнит Яркко Лахти, который будет консультироваться со снайперами, чтобы понять своего героя.

Роль легендарного снайпера исполнит актер Яркко Лахти Фото: YLE

Съемки начнутся не позднее зимы 2027 года, а премьера в кинотеатрах состоится в том же году в Финляндии и странах Северной Европы. Распространением занимается компания Nordisk Film.

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