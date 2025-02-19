"Если все изучил, получаешь уверенность": снайпер ВСУ рассказал о подготовке к боевому выходу (видео)

По его словам бойца с позывным "Кореец", главный "ритуал" снайпера — полная концентрация на задаче. Успешной она будет только если максимально тщательно к ней подготовиться.

Related video

Снайпер спецподразделения ГУР МО Украины "Артан" с позывным "Кореец" раскрыл некоторые секреты подготовки к боевым заданиям. Об этом сообщается в посте спецподразделения в Telegram.

Снайпер ВСУ рассказал о подготовке к боевому выходу

По его словам, главный "ритуал" — это полная концентрация на задаче. Успешной она будет только если максимально тщательно к ней подготовиться.

"Перед тем, как что-то делать, снайперы всегда анализируют всю имеющуюся информацию. Если нужна доразведка — проводим. Изучаем местность. Способы проведения здания, ухода, разнообразные запасные варианты. Если ты все изучил, получаешь уверенность, что можешь это сделать", — объяснил боец.

Важно

Скоро заменят снайперов: в США показали робота, который ведет огонь на 1200 метров (фото)

Если есть возможность подготовить позицию, это делается.

"Потому что если что-нибудь начнется, а у тебя не подготовленная позиция – ты не готов к выполнению", — уточнил он.

Напомним, что женщина-снайпер ВСУ с позывным "Чили" ликвидировала и покалечила десятки военных РФ. По словам военнослужащей, одно из оружий, которое использует ее команда, — полуавтоматическая снайперская винтовка Barrett .50 калибра. Эта снайперская система ведет огонь бронебойными пулями и также может уничтожать легкобронированную технику.

Также сообщалось, что в ноябре прошлого года снайпер ВСУ с позывным "Призрак" рассказал, как ликвидировал 147 военных РФ с расстояния полутора километров.