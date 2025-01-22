Скоро заменят снайперов: в США показали робота, который ведет огонь на 1200 метров (фото)

Мобильная стрелковая платформа была представлена в двух калибрах — 6,5 Creedmoor и 7,62×51 НАТО. Винтовка оснащена продвинутым дневным прицелом высокой четкости, а также тепловизионным модулем для ночных операций.

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Американская оружейная компания SWORD Defense Systems представила роботизированную винтовку специального назначения SPUR (Special Purpose Unmanned Rifle), которая разработана для обеспечения точного огня с беспилотных платформ. В основе системы лежит концепция безопасного и надежного развертывания оружия с возможностью удаленного управления, включая заряжание и устранение неисправностей. Об этом говорится в материале АрміяInform от 22 января.

Дебют винтовки состоялся на выставке Ассоциации армии США (AUSA) в Вашингтоне, где она была продемонстрирована на роботизированной платформе Vision-60 от Ghost Robotics. Такое сочетание вызвало большой интерес благодаря своей универсальности и потенциалу применения в военных операциях.

Платформа Vision-60 с винтовкой SPUR Фото: Открытые источники

Модель SPUR основана на полуавтоматической винтовке с поршневой системой короткого хода и представлена в двух калибрах: 6,5 Creedmoor и 7,62×51 НАТО. Использование патронов 6,5 Creedmoor позволяет вести огонь на дальность до 1200 метров. Для обеспечения гибкости винтовка оснащена продвинутыми оптическими и сенсорными модулями, такими как дневной прицел высокой четкости и тепловизионный модуль для ночных операций. Это делает систему эффективной в любое время суток и в сложных погодных условиях.

Особенности и возможное применение

Ключевой особенностью SPUR являются исполнительные механизмы, которые позволяют удаленно управлять винтовкой через защищенный канал связи. Они обеспечивают зарядку оружия, установку предохранителя, стрельбу, устранение задержек и безопасную разрядку. Стандартный магазин рассчитан на 10 патронов, что соответствует задачам точечного применения.

В сочетании с роботизированной платформе Vision-60 эта мобильная платформа обеспечивает винтовке высокую маневренность и возможность работы в городских условиях, сложном рельефе или даже в помещениях.

Винтовка SPUR от компании SWORD Defense Systems Фото: Открытые источники

Винтовка SPUR крупным планом Фото: Открытые источники

Среди потенциальных сценариев применения SPUR выделяются защита стратегических объектов, проведение целенаправленных военных операций и подавление диверсионных групп. При этом отмечается, что устройство может быть установлено как на наземных роботах, так и на беспилотных летательных аппаратах или стационарных платформах.

Таким образом данный комплекс нацелен на минимизацию рисков для операторов, позволяя выполнять сложные задачи с высокой точностью и безопасностью.

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