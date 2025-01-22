Скоро замінять снайперів: у США показали робота, який веде вогонь на 1200 метрів (фото)

Мобільна стрілецька платформа була представлена у двох калібрах — 6,5 Creedmoor і 7,62×51 НАТО. Гвинтівка оснащена просунутим денним прицілом високої чіткості, а також тепловізійним модулем для нічних операцій.

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Американська збройова компанія SWORD Defense Systems представила роботизовану гвинтівку спеціального призначення SPUR (Special Purpose Unmanned Rifle), яка розроблена для забезпечення точного вогню з безпілотних платформ. В основі системи лежить концепція безпечного і надійного розгортання зброї з можливістю віддаленого управління, включно із заряджанням та усуненням несправностей. Про це йдеться в матеріалі АрміяInform від 22 січня.

Дебют гвинтівки відбувся на виставці Асоціації армії США (AUSA) у Вашингтоні, де вона була продемонстрована на роботизованій платформі Vision-60 від Ghost Robotics. Таке поєднання викликало великий інтерес завдяки своїй універсальності та потенціалу застосування у військових операціях.

Платформа Vision-60 з гвинтівкою SPUR Фото: Відкриті джерела

Модель SPUR заснована на напівавтоматичній гвинтівці з поршневою системою короткого ходу і представлена у двох калібрах: 6,5 Creedmoor і 7,62×51 НАТО. Використання патронів 6,5 Creedmoor дає змогу вести вогонь на дальність до 1200 метрів. Для забезпечення гнучкості гвинтівка оснащена просунутими оптичними й сенсорними модулями, такими як денний приціл високої чіткості і тепловізійний модуль для нічних операцій. Це робить систему ефективною в будь-який час доби та в складних погодних умовах.

Особливості та можливе застосування

Ключовою особливістю SPUR є виконавчі механізми, які дозволяють віддалено керувати гвинтівкою через захищений канал зв'язку. Вони забезпечують заряджання зброї, встановлення запобіжника, стрільбу, усунення затримок і безпечну розрядку. Стандартний магазин розрахований на 10 патронів, що відповідає завданням точкового застосування.

У поєднанні з роботизованою платформою Vision-60 ця мобільна платформа забезпечує гвинтівці високу маневреність і можливість роботи в міських умовах, складному рельєфі або навіть у приміщеннях.

Гвинтівка SPUR від компанії SWORD Defense Systems Фото: Відкриті джерела

Гвинтівка SPUR крупним планом Фото: Відкриті джерела

Серед потенційних сценаріїв застосування SPUR виокремлюють захист стратегічних об'єктів, проведення цілеспрямованих військових операцій і придушення диверсійних груп. При цьому наголошується, що пристрій може бути встановлено як на наземних роботах, так і на безпілотних літальних апаратах або стаціонарних платформах.

Таким чином цей комплекс націлений на мінімізацію ризиків для операторів, даючи змогу виконувати складні завдання з високою точністю і безпекою.

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