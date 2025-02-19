"Якщо все вивчив, отримуєш упевненість": снайпер ЗСУ розповів про підготовку до бойового виходу (відео)

За словами бійця з позивним "Кореєць", головний "ритуал" снайпера — повна концентрація на завданні. Успішним воно буде тільки якщо максимально ретельно до нього підготуватися.

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Снайпер спецпідрозділу ГУР МО України "Артан" із позивним "Кореєць" розкрив деякі секрети підготовки до бойових завдань. Про це повідомляють у пості спецпідрозділу в Telegram.

Снайпер ЗСУ розповів про підготовку до бойового виходу

За його словами, головний "ритуал" — це повна концентрація на завданні. Успішним воно буде тільки якщо максимально ретельно до нього підготуватися.

"Перед тим, як щось робити, снайпери завжди аналізують усю наявну інформацію. Якщо потрібна дорозвідка — проводимо. Вивчаємо місцевість. Способи проведення будівлі, відходу, різноманітні запасні варіанти. Якщо ти все вивчив, отримуєш упевненість, що можеш це зробити", — пояснив боєць.

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Якщо є можливість підготувати позицію, це робиться.

"Тому, що якщо що-небудь почнеться, а в тебе не підготовлена позиція — ти не готовий до виконання", — уточнив він.

Нагадаємо, що жінка-снайпер ЗСУ з позивним "Чилі" ліквідувала і покалічила десятки військових РФ. За словами військовослужбовиці, одна зі зброї, яку використовує її команда, — напівавтоматична снайперська гвинтівка Barrett .50 калібру. Ця снайперська система веде вогонь бронебійними кулями та також може знищувати легкоброньовану техніку.

Також повідомлялося, що в листопаді минулого року снайпер ЗСУ з позивним "Привід" розповів, як ліквідував 147 військових РФ з відстані півтора кілометра.