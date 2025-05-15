Зірка "Сегуна" Космо Джарвіс зіграє молодого Сталіна, який пограбував банк

35-річний британський актор, режисер і музикант Космо Джарвіс, який прославився своєю роллю в хітовому серіалі FX "Сьогун", зіграє Йосипа Джугашвілі, відомого як Йосип Сталін, у фільмі "Молодий Сталін" грузино-французького режисера Гели Баблуані ("Тринадцять", "Гроші").

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Про це пише Variety.

Баблуані підписав контракт на постановку історичного трилера, що фінансується компанією Лена Блаватника Access Entertainment, яка підтримала оскароносний фільм Джонатана Глейзера про Голокост "Зона інтересу" і торішній "Конклав". У його виробництві також задіяні AI Film і Monte Rosso Prods.

Заснований на визнаному однойменному бестселері Саймона Себага Монтефіоре, фільм "Молодий Сталін" описує молоді роки майбутнього генсека КПРС, коли він був гангстером, який грабував банки в дореволюційній Росії. На тлі злочинного світу і революційного бродіння Російської імперії картина досліджує становлення кривавого диктатора, який змінив ХХ століття за допомогою терору, війни та ідеології, а також провернув найбільше пограбування банку в історії Росії.

"Мене завжди приваблювали історії, які живуть у тіні, і немає тіні довшої, ніж у Сталіна. Це не портрет влади — це занурення у вогонь, який її викував. В особі Космо у нас є провідний актор, який розуміє небезпеку, чарівність і тріщини ідентичності", — зазначив режисер.

Зйомки байопіка мають розпочатися в Тбілісі в липні.

"Раннє життя Сталіна як грабіжника банків — це незвичайна і значною мірою невідома історія, рухома революційним завзяттям, яка характеризується насильством, зрадою і жагою до влади", — розповів один із виконавчих продюсерів картини Денні Коен.

Серед майбутніх проектів Джарвіса — наступний фільм Гая Річі "Дружина і собака", а нещодавно він знявся в трилері A24 про війну в Іраку "Війна". Його представляють UTA і Artists Partnership.

Космо Джарвіс у серіал "Сегун"

Сталін — не єдиний російський диктатор, історію якого екранізують. Наразі тривають зйомки фільму про Путіна, в якому роль майбутнього російського президента грає Джуд Лоу.

Раніше Фокус писав, навіщо Сталін шукав особистого стоматолога Гітлера.