Звезда "Сегуна" Космо Джарвис сыграет молодого Сталина, ограбившего банк
35-летний британский актер, режиссер и музыкант Космо Джарвис, прославившийся свой ролью в хитовом сериале FX "Сёгун", сыграет Иосифа Джугашвили, известного как Иосиф Сталин, в фильме "Молодой Сталин" грузино-французского режиссера Гелы Баблуани ("Тринадцать", "Деньги").
Об этом пишет Variety.
Баблуани подписал контракт на постановку исторического триллера, финансируемого компанией Лена Блаватника Access Entertainment, которая поддержала оскароносный фильм Джонатана Глейзера о Холокосте "Зона интереса" и прошлогодний "Конклав". В его производстве также задействованы AI Film и Monte Rosso Prods.
Основанный на признанном одноименном бестселлере Саймона Себага Монтефиоре, фильм "Молодой Сталин" описывает молодые годы будущего генсека КПСС, когда он был гангстером, грабившим банки в дореволюционной России. На фоне преступного мира и революционного брожения Российской империи картина исследует становление кровавого диктатора, который изменил ХХ век посредством террора, войны и идеологии, а также провернул крупнейшее ограбление банка в истории России.
"Меня всегда привлекали истории, которые живут в тени, и нет тени длиннее, чем у Сталина. Это не портрет власти – это погружение в огонь, который ее выковал. В лице Космо у нас есть ведущий актер, который понимает опасность, очарование и трещины идентичности", – отметил режиссер.
Съемки байопика должны начаться в Тбилиси в июле.
"Ранняя жизнь Сталина как грабителя банков — это необычная и в значительной степени неизвестная история, движимая революционным рвением и характеризующаяся насилием, предательством и жаждой власти", – рассказал один из исполнительных продюсеров картины Дэнни Коэн.
В число предстоящих проектов Джарвиса входит следующий фильм Гая Ричи "Жена и собака", а недавно он снялся в триллере A24 о войне в Ираке "Война". Его представляют UTA и Artists Partnership.
Сталин – не единственный российский диктатор, историю которого экранизируют. Сейчас продолжаются съемки фильма о Путине, в котором роль будущего российского президента играет Джуд Лоу.
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