Помер зірка фільмів про Джеймса Бонда Джо Дон Бейкер

Американський актор Джо Дон Бейкер, який зіграв у трьох частинах бондіани — "Іскри з очей", "Золоте око", "Завтра не помре ніколи" — помер на 90-му році життя. Незважаючи на те, що його не стало ще 7 травня, про його смерть світові ЗМІ повідомили тільки понад тиждень потому з посиланням на повідомлення сім'ї покійного.

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Про це пише The Guardian.

"Прощаючись із Джо Доном, ми зберігаємо спогади і любов, якими він ділився з нами. Хоча його більше немає з нами фізично, його дух завжди буде з нами, дороговказною зіркою в життях, яких він торкнувся. Спочивай з миром, Джо Дон. Тебе будуть дуже сумувати, але ти ніколи не забудеш", — йдеться в некролозі, опублікованому родичами актора.

Бейкер народився 12 лютого 1936 року в Гросбеку, штат Техас. Джо Дон навчався в середній школі Гросбека і досяг успіху у футболі та баскетболі. Його спортивні навички допомогли йому отримати стипендію в North Texas State College, де майбутній актор вступив у братство Sigma Phi Epsilon і закінчив його 1958 року зі ступенем бакалавра в галузі ділового адміністрування.

У 1994 році він отримав нагороду Distinguished Alumni від свого коледжу, тепер перейменованого в University of North Texas

Після закінчення коледжу Бейкер два роки служив в армії, після чого переїхав до Нью-Йорка, щоб вивчати акторську майстерність у знаменитій акторській студії. За цей час він набув цінного акторського досвіду, виступаючи на жвавій театральній сцені Нью-Йорка. Він почав свою кар'єру на Бродвеї 1963 року в "Марафоні 33" і 1964 року в "Блюзі для містера Чарлі". Потім Бейкер переїхав до Лос-Анджелеса, де почав зніматися на телебаченні та в кіно, з'явившись у фільмах "Димок зі ствола", "Місія нездійсненна", "Вулиці Сан-Франциско" та інших.

Фото: Getty

У "місті ангелів" його акторська кар'єра поступово пішла вгору. Почавши з невеликих телевізійних ролей, він зрештою перейшов до великих акторських ролей як головний герой, а пізніше — і як характерний актор. За свою довгу кар'єру, аж до виходу на пенсію 2012 року, він знявся в 57 фільмах.

Бейкер зіграв у трьох різних фільмах про Бонда. Він був лиходієм Бредом Вітакером у фільмі 1987 року "Іскри з очей" з Тімоті Далтоном у головній ролі. Потім він перейшов на бік хороших хлопців, зігравши агента ЦРУ Джека Вейда в обох фільмах 1995 року "Золоте око". Потім вийшла картина 1997 року "Завтра не помре ніколи", де роль Бонда виконав Пірс Броснан.

Бейкер — один із трьох акторів, які грали як союзника Бонда, так і лиходія.

Незважаючи на три ролі в "Бонді", його найвпізнаваніша роль — роль шерифа у фільмі 1973 року "Широко крокуючи".

Його акторські заслуги в кіно включають отримання премії Роберта Олтмена за роль у "Мад" і номінації на премію за міні-серіал "Джордж Воллес".

11 років Джо був одружений, проте в цьому шлюбі не було дітей. У нього залишилися родичі та друзі в рідному Гроусбеку.

Похорон актора відбудеться 20 травня.

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