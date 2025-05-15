Скончался звезда фильмов о Джеймсе Бонде Джо Дон Бейкер

Американский актер Джо Дон Бейкер, сыгравший в трех частях бондианы – "Искры из глаз", "Золотой глаз", "Завтра не умрет никогда" — умер на 90-м году жизни. Несмотря на то, что его не стало еще 7 мая, о его смерти мировые СМИ сообщили только больше недели спустя со ссылкой на сообщение семьи покойного.

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Об этом пишет The Guardian.

"Прощаясь с Джо Доном, мы храним воспоминания и любовь, которыми он делился с нами. Хотя его больше нет с нами физически, его дух всегда будет с нами, путеводной звездой в жизнях, которых он коснулся. Покойся с миром, Джо Дон. Тебя будут очень не хватать, но ты никогда не забудешь", – говорится в некрологе, опубликованном родственниками актера.

Бейкер родился 12 февраля 1936 года в Гросбеке, штат Техас. Джо Дон учился в средней школе Гросбека и преуспел в футболе и баскетболе. Его спортивные навыки помогли ему получить стипендию в North Texas State College, где будущий актер вступил в братство Sigma Phi Epsilon и окончил его в 1958 году со степенью бакалавра в области делового администрирования.

В 1994 году он получил награду Distinguished Alumni от своего колледжа, теперь переименованного в University of North Texas

После окончания колледжа Бейкер два года служил в армии, после чего переехал в Нью-Йорк, чтобы изучать актерское мастерство в знаменитой актерской студии. За это время он приобрел ценный актерский опыт, выступая на оживленной театральной сцене Нью-Йорка. Он начал свою карьеру на Бродвее в 1963 году в "Марафоне 33" и 1964 году в "Блюзе для мистера Чарли". Затем Бейкер переехал в Лос-Анджелес, где начал сниматься на телевидении и в кино, появившись в фильмах "Дымок из ствола", "Миссия невыполнима", "Улицы Сан-Франциско" и других.

Фото: Getty

В "городе ангелов" его актерская карьера постепенно пошла в гору. Начав с небольших телевизионных ролей, он в конечном итоге перешел к крупным актерским ролям в качестве главного героя, а позднее – и в качестве характерного актера. За свою долгую карьеру, вплоть до выхода на пенсию в 2012 году, он снялся в 57 фильмах.

Бейкер сыграл в трех разных фильмах о Бонде. Он был злодеем Брэдом Уитакером в фильме 1987 года "Искры из глаз" с Тимоти Далтоном в главной роли. Затем он перешел на сторону хороших парней, сыграв агента ЦРУ Джека Уэйда в обоих фильмах 1995 года "Золотой глаз". Затем вышла картина 1997 года "Завтра не умрет никогда", гле роль Бонда исполнил Пирс Броснан.

Бейкер – один из трех актеров, которые играли как союзника Бонда, так и злодея.

Несмотря на три роли в "Бонде", его самая узнаваемая роль — роль шерифа в фильме 1973 года "Широко шагая".

Его актерские заслуги в кино включают получение премии Роберта Олтмена за роль в "Мад" и номинации на премию за мини-сериал "Джордж Уоллес".

11лет Джо был женат, однако в этом браке не было детей. У него остались родственники и друзья в родном Гроусбеке.

Похороны актера состоятся 20 мая.

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