Стилісти пояснили, чому зірки Голлівуду все частіше з'являються в перуках на червоних доріжках

Після того як 57-річна австралійська оскароносна акторка Ніколь Кідман з'явилася на Каннському кінофестивалі з короткою зачіскою, багато хто заговорив про кардинальну зміну іміджу зірки, відомої своїми довгими локонами кольору меду. Але вже незабаром вона дала зрозуміти, що на ній була перука, а її волосся нікуди не поділося.

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Стилісти в бесіді з Daily Mail пояснили, що Ніколь – далеко не єдина зірка, хто вибирає перуку на червону доріжку, і пояснили причину такого рішення.

Перукар-стиліст Адем Ойгур, засновник Adem London, сказав, що голлівудські зірки часто носять перуки і нарощують волосся, щоб виглядати молодше, оскільки волосся рідшає і втрачає об'єм з віком.

"Як провідний стиліст, я бачу, що багато жінок, особливо ті, хто перебуває на очах у публіки, вибирають перуки з різних особистих і практичних причин. У випадку Ніколь могло бути кілька чинників", – пояснив Ойгур.

Актриса з'явилася в Каннах із коротким волоссям

По-перше, часте знебарвлення або термічне укладання впродовж багатьох років можуть завдати значної шкоди структурі волосся, що призводить до ламкості, стоншування і втрати еластичності. Перуки пропонують захисну альтернативу, дозволяючи їй зберігати ефектний зовнішній вигляд, яким вона славиться, не ставлячи під загрозу здоров'я її натурального волосся.

Другий фактор – гормональні зміни, особливо в період перименопаузи або менопаузи, які можуть кардинально вплинути на текстуру, об'єм і характер росту волосся.

"У цей час жінки неймовірно часто стикаються з витонченням або сухістю волосся. Перуки можуть як підвищити впевненість у собі, так і стати простим у догляді способом впоратися з цими змінами", – зазначив перукар.

Третій фактор – самовираження. Перуки дають змогу знаменитостям миттєво перетворитися без довгострокових зобов'язань або потенційної шкоди. Для багатьох жінок, особливо у сфері розваг, це розумний і надихаючий вибір.

Ніколь Кідман славиться своєю розкішною шевелюрою Фото: Getty Images

Обговорюючи наявність перуки у Кідман та в інших зірок на Каннському кінофестивалі, Зої Адамс із салону Taylor Taylor London's Notting Hill додала, що перука може допомогти зменшити проблеми з волоссям, що виникли на Лазурному узбережжі.

"Вологий прибережний клімат може завдати шкоди навіть найретельніше укладеним локонам, спричиняючи пушіння і млявість. Високоякісна перука усуває ці проблеми, забезпечуючи бездоганний захист від негоди, що витримує яскраве освітлення, довгі години і нескінченні спалахи камер. Оскільки протягом кількох днів фотографи знімають їх з різних ракурсів, багато знаменитостей обирають перуки, щоб їхній зовнішній вигляд залишався ідентичним упродовж усього часу", – пояснила стилістка.

За її словами, для таких людей, як Ніколь, яка відома тим, що змінює кардинально різні зачіски для ролей у кіно, перука також дає їй змогу відокремити свій образ на червоній доріжці від своїх екранних персонажів, не напружуючи водночас своє натуральне волосся.

"Після багатьох років фарбування, термоукладки і нарощування волосся, які беруть своє, перуки забезпечують захисний бар'єр, що дає змогу таким знаменитостям, як Ніколь, зберігати здоров'я волосся під ними, водночас забезпечуючи високооктановий гламур на найпопулярніших червоних доріжках у світі", – пояснила експертка.

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