Стилисты объяснили, почему звезды Голливуда все чаще появляются в париках на красных дорожках

После того как 57-летняя австралийская оскароносная актриса Николь Кидман появилась на Каннском кинофестивале с короткой прической, многие заговорили о кардинальной смене имиджа звезды, известной своими длинными локонами цвета меда. Но уже вскоре она дала понять, что на ней был парик, а ее волосы никуда не делись.

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Стилисты в беседе с Daily Mail объяснили, что Николь – далеко не единственная звезда, кто выбирает парик на красную дорожку, и объяснили причину такого решения.

Парикмахер-стилист Адем Ойгур, основатель Adem London, сказал, что голливудские звезды часто носят парики и наращивают волосы, чтобы выглядеть моложе, поскольку волосы редеют и теряют объем с возрастом.

"Как ведущий стилист, я вижу, что многие женщины, особенно те, кто находится на виду у публики, выбирают парики по разным личным и практическим причинам. В случае Николь могло быть несколько факторов", — объяснил Ойгур.

Актриса появилась в Каннах с короткими волосами

Во-первых, частое обесцвечивание или термическая укладка на протяжении многих лет могут нанести значительный ущерб структуре волос, что приводит к ломкости, истончению и потере эластичности. Парики предлагают защитную альтернативу, позволяя ей сохранять эффектный внешний вид, которым она славится, не ставя под угрозу здоровье ее натуральных волос.

Второй фактор – гормональные изменения, особенно в период перименопаузы или менопаузы, которые могут кардинально повлиять на текстуру, объем и характер роста волос.

"В это время женщины невероятно часто сталкиваются с истончением или сухостью волос. Парики могут как повысить уверенность в себе, так и стать простым в уходе способом справиться с этими изменениями", – отметил парикмахер.

Третий фактор – самовыражение. Парики позволяют знаменитостям мгновенно преобразиться без долгосрочных обязательств или потенциального вреда. Для многих женщин, особенно в сфере развлечений, это разумный и вдохновляющий выбор.

Николь Кидман славится своей роскошной шевелюрой Фото: Getty Images

Обсуждая наличие парика у Кидман и у других звезд на Каннском кинофестивале, Зои Адамс из салона Taylor Taylor London's Notting Hill добавила, что парик может помочь уменьшить проблемы с волосами, возникшие на Лазурном побережье.

"Влажный прибрежный климат может нанести ущерб даже самым тщательно уложенным локонам, вызывая пушение и вялость. Высококачественный парик устраняет эти проблемы, обеспечивая безупречную защиту от непогоды, которая выдерживает яркое освещение, долгие часы и бесконечные вспышки камер. Поскольку в течение нескольких дней фотографы снимают их с разных ракурсов, многие знаменитости выбирают парики, чтобы их внешний вид оставался идентичным на протяжении всего времени", – объяснила стилист.

По ее словам, для таких людей, как Николь, которая известна тем, что меняет кардинально разные прически для ролей в кино, парик также позволяет ей отделить свой образ на красной дорожке от своих экранных персонажей, не напрягая при этом свои натуральные волосы.

"После многих лет окрашивания, термоукладки и наращивания волос, которые берут свое, парики обеспечивают защитный барьер, позволяющий таким знаменитостям, как Николь, сохранять здоровье волос под ними, при этом обеспечивая высокооктановый гламур на самых популярных красных дорожках в мире", – объяснила эксперт.

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