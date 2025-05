Глибоке занурення: яким вийшов трилер із The Weeknd і Дженною Ортегою "Поспішай у завтра"

В Україні розпочався показ психологічного трилера режисера Трея Едварда Шульца "Поспішай у завтра", знятого на підтримку однойменного альбому The Weekend — Hurry Up Tomorrow. На глядачів чекає заплутаний сюжет, Ейбел Тесфає (The Weeknd) і Дженна Ортега ("Венздей") у головних ролях. А ще — участь у дивовижному експерименті: ніхто з артистів раніше не створював фрагментний байопік для пояснення свого альбому. Та й жанр фільму-сповіді про боротьбу з особистими демонами обрано несподіваний.

Фокус подивився фільм і розповідає про нього.

Про що фільм "Поспішай у завтра" 2025 з The Weeknd і Дженною Ортегою

Артист, який перебуває на піку слави і на межі нервового зриву від перманентного безсоння (The Weeknd) одночасно, на концерті знайомиться із загадковою прихильницею (Дженна Ортега) і запрошує її до номера готелю.

З цього моменту глядач пускається в тріп між сном і дійсністю в пошуках ідентичності героя. Найуспішніший на сьогодні музичний виконавець світу постає перед нами понівеченим популярністю і ледве усвідомлює реальність.

Трейлер фільму "Поспішай у завтра"

Таємнича незнайомка приковує музиканта наручниками до ліжка, стверджуючи, що вона хоче йому допомогти. Але глядач побачить у цьому щось зовсім інше... Чи ні?

Подорож у лабіринтах свідомості, у хитросплетіннях і пастках розуму, будучи абсолютно беззахисним і загубленим, — саме таким глядач бачить The Weeknd. Чи вдасться йому пережити час темряви і вибратися на світло, і хто насправді ця незнайомка?

Фільм "Поспішай у завтра" (Hurry Up Tomorrow) вийшов одразу після однойменного шостого студійного альбому The Weeknd і став свого роду фінальною крапкою в його музичній трилогії. Раніше артист випустив альбоми After Hours і Dawn FM.

До слова, ще 2023 року Тесфає говорив в інтерв'ю для W:

"Hurry Up Tomorrow" — найімовірніше, моя остання поява в образі The Weeknd. Я сказав усе, що хотів сказати".

Для більшого розуміння: картина "Поспішай у завтра" напрошується на порівняння з психологічним трилером "Чорний лебідь" режисера Даррена Аранофскі. Щоправда, події в "Hurry Up Tomorrow" розвиваються швидше і нібито лаконічніше: рівнів занурення, очевидно, менше.

Глядачі побачать The Weeknd з іншого боку Фото: Кадр из фильма

Але це не скасовує боротьби The Weeknd зі своїм "чорним лебедем", який ось-ось поглине його, якщо йому не чинитиме опору. Тема страху втрати ідентичності та внутрішнього надлому під тиском перманентного напруження і зовнішніх очікувань є магістральною в сюжеті.

Ейбел Тесфає не просто пустив шанувальників у палаци лабіринтів свого розуму, а й пояснив через діалоги та озвучені роздуми, про що були його культові хіти.

Шанувальники The Weeknd побачать свого кумира іншим і якимось дуже справжнім. Під час фільму глядачі дізнаються, чому з The Weeknd ("чорним лебедем" Тесфає), по ідеї, буде покінчено.

Додамо, що під час київської прем'єри картини особливим гостем став український художник Даніель Скрипник з його артами, створеними спеціально для фільму "Поспішай у завтра".

