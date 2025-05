Глубокое погружение: каким получился триллер с The Weeknd и Дженной Ортегой "Спеши в завтра"

В Украине начался показ психологического триллера режиссера Трея Эдварда Шульца "Спеши в завтра", снятого в поддержку одноименного альбома The Weekend – Hurry Up Tomorrow. Зрителей ожидает запутанный сюжет, Эйбел Тесфайе (The Weeknd) и Дженна Ортега ("Уэнсдей") в главных ролях. А еще — участие в удивительном эксперименте: никто из артистов ранее не создавал фрагментный байопик для объяснения своего альбома. Да и жанр фильма-исповеди о борьбе с личными демонами выбран неожиданный.

Related video

Фокус посмотрел фильм и рассказывает о нем.

О чем фильм "Спеши в завтра" 2025 c The Weeknd и Дженной Ортегой

Артист, пребывающий на пике славы и на грани нервного срыва от перманентной бессонницы (The Weeknd) одновременно, на концерте знакомится с загадочной поклонницей (Дженна Ортега) и приглашает ее в номер отеля.

С этого момента зритель пускается в трип между сном и явью в поисках идентичности героя. Самый успешный на сегодняшний день музыкальный исполнитель мира предстает перед нами истерзанным популярностью и с трудом осознающим реальность.

Трейлер фильма "Спеши в завтра"

Таинственная незнакомка приковывает музыканта наручниками к кровати, утверждая, что она хочет ему помочь. Но зритель увидит в этом нечто совсем иное… Или нет?

Путешествие в лабиринтах сознания, в хитросплетениях и ловушках разума, будучи абсолютно беззащитным и потерянным, – именно таким зритель видит The Weeknd. Удастся ли ему пережить время тьмы и выбраться на свет, и кто на самом деле эта незнакомка?

Фильм "Спеши в завтра" (Hurry Up Tomorrow) вышел сразу после одноименного шестого студийного альбома The Weeknd и стал своего рода финальной точкой в его музыкальной трилогии. Ранее артист выпустил альбомы After Hours и Dawn FM.

К слову, еще в 2023 году Тесфайе говорил в интервью для W:

"Hurry Up Tomorrow" — скорее всего, мое последнее появление в образе The Weeknd. Я сказал все, что хотел сказать".

Для большего понимания: картина "Спеши в завтра" напрашивается на сравнение с психологическим триллером "Черный лебедь" режиссера Даррена Аранофски. Правда, события в "Hurry Up Tomorrow" развиваются быстрее и будто бы лаконичнее: уровней погружения, очевидно, меньше.

Зрители увидят The Weeknd с другой стороны Фото: Кадр из фильма

Но это не отменяет борьбы The Weeknd со своим "черным лебедем", который вот-вот поглотит его, если ему не сопротивляться. Тема страха потери идентичности и внутреннего надлома под давлением перманентного напряжения и внешних ожиданий является магистральной в сюжете.

Эйбел Тесфайе не просто пустил поклонников в чертоги лабиринтов своего разума, но и объяснил через диалоги и озвученные размышления, о чем были его культовые хиты.

Поклонники The Weeknd увидят своего кумира другим и каким-то очень настоящим. В ходе фильма зрители узнают, почему с The Weeknd ("черным лебедем" Тесфайе), по идее, будет покончено.

Добавим, что во время киевской премьеры картины особенным гостем стал украинский художник Даниэль Скрипник с его артами, созданными специально для фильма "Спеши в завтра".

Напомним, Фокус писал, что:

Лили-Роуз Депп высказалась об игре The Weeknd в скандальном сериале "Идол". Она стала его партнершей по съемкам проекта.

У The Weeknd – два мировых рекорда. Исполнитель хита "Starboy" держит титул Гиннеса по наибольшему количеству слушателей на Spotify со 111,6 миллионами, что также делает его первым исполнителем, достигшим 100 миллионов слушателей на стриминговой платформе ежемесячно.

Мы также рассказывали, что The Weeknd намекнул на роман с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.