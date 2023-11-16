8 лайфхаків із догляду за собою, які допоможуть мати бездоганний вигляд щодня

Доглянутість і краса часто асоціюється з багатством і дорогими косметичними процедурами. Але насправді, для того, щоб мати приголомшливий вигляд, не обов'язково ходити в дорогі салони і витрачати багато грошей.

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Усі ми хочемо бути схожими на знаменитостей, відомих акторів чи блогерів, які з екранів телефонів посміхаються з ідеальним макіяжем, розкішним волоссям і білосніжною шкірою. Насправді, все що потрібно для того, щоб мати доглянутий вигляд — це час. Перед вами 8 лайфхаків, які без великих вкладень, допоможуть вам виглядати на мільйон і стати впевненішою в собі. Про це пише OnlyMyHealth.

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Основи догляду за волоссям

Фото: Freepik

Розкішні локони — візитівка кожної жінки, тож важливо доглядати за волоссям, аби воно мало здоровий та сяючий вигляд. Уникайте надмірного термічного укладання, використовуйте шовкову наволочку, щоб зменшити об'єм кучерявого волосся, щотижня змащуйте волосся олією, дотримуйтеся збалансованої дієти та регулярно підстригайте волосся, щоб запобігти посіченим кінчикам. Не забувайте і про маски для волосся. Наприклад, суміш йогурту, меду та алое вера зволожить і пожвавить ваші локони, надавши їм соковитого й блискучого вигляду.

Маски для обличчя своїми руками

Для того щоб мати доглянуту сяючу шкіру, не обов'язково витрачатися на дорогий догляд. Зробіть маски для обличчя самостійно, використовуючи легкодоступні інгредієнти, такі як куркума, нутове борошно і йогурт. Куркума відома своїми освітлювальними шкіру властивостями, нут м'яко відлущує ороговілі клітини, а йогурт — зволожує.

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Догляд за порожниною рота

Яскрава, здорова усмішка — невід'ємна частина розкішного зовнішнього вигляду. Спробуйте щодня полоскати зуби кокосовою або кунжутною олією, щоб природним чином відбілити зуби, поліпшити здоров'я ясен та освіжити подих.

Використовуйте багатоцільові косметичні засоби

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Інвестуйте в багатофункціональні косметичні засоби, які заощадять і гроші, і місце у вашій косметичці. Так, наприклад, тонований бальзам для губ можна використовувати як рум'яна, а кокосову олію — як засіб для зняття макіяжу, зволожувальний крем і кондиціонер для волосся.

Догляд за шкірою

Для чистої і сяючої шкіри не потрібні дорогі засоби для догляду. Вибирайте недорогі, але ефективні варіанти, як-от гель алое вера, рожева вода і завжди, незалежно від пори року, використовуйте сонцезахисний крем, щоб захищати та живити вашу шкіру. Важливо підібрати засоби, які підходять саме вашому типу шкіри, тоді вони будуть максимально ефективні.

Правильна гідратація та харчування

Краса починається зсередини. Уникайте зневоднення, пийте багато води і дотримуйтесь збалансованої дієти, багатої на фрукти, овочі та необхідні поживні речовини. Це допоможе вашій шкірі сяяти природним чином. Дефіцит поживних речовин одразу ж позначається на нашій шкірі, волоссі та нігтях, тому харчування — це основа вашого здоров'я і красивого зовнішнього вигляду.

Манікюр і педикюр

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Якщо у вас немає можливості відвідувати салон, це не означає, що потрібно запустити свої руки. Руки — це те, що завжди перед очима, причому не тільки в інших, а й у вас, тому важливо подбати про те, щоб нігтики були доглянутими. Придбайте манікюрний набір, кілька лаків і зробіть собі розкішний манікюр та педикюр вдома. Зробіть ванночку для рук і ніг, підстрижіть і надайте форму нігтям, а потім нанесіть шар улюбленого лаку. І не забудьте про крем для рук, оскільки шкіра рук потребує догляду, особливо в холодну пору року. Усього кілька маніпуляцій і ви завжди матимете доглянуті та красиві руки.

Регулярний спорт та йога

Фото: Freepik

Вправи не тільки підтримують вас у чудовій формі, а й покращують настрій, благотворно впливаючи на нервову систему. Регулярні тренування також покращують кровообіг, що допомагає поліпшити здоров'я шкіри та надати їй сяйва. Йога, зокрема, може сприяти розслабленню і зниженню стресу, що також сприяє поліпшенню здоров'я шкіри і волосся.

Мати розкішний вигляд і почуватися розкішно зовсім не дорого, проте це праця і час, витрачений на себе і свою зовнішність. Але головне розуміти, що всі ці лайфхаки з догляду спрацюють на вас тільки в тому разі, якщо ви поводитиметеся впевнено та граційно, адже саме це є найважливішими компонентами розкішного образу. Насолоджуйтеся своїм природним сяйвом, любіть себе, щоденно доглядайте за собою та насолоджуйтеся своєю красою.

Нагадаємо, вчені довели, що салонний догляд за нігтями корисний для жіночої психіки.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.