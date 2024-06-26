Як перестати сильно пітніти у спеку: 5 порад по харчування на кожен день

Якщо ви не хочете надмірно пітніти влітку, вам слід звернути увагу на своє харчування. Так-так, ви не помилилися, допоможе не черговий дезодорант, а зміни в раціоні.

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Потовиділення в спекотну погоду — природна реакція організму, яку він використовує для регулювання свого теплового балансу і, таким чином, захищає нас від небезпечного перегріву. Але їжа також впливає на те, як ми потіємо, і завдяки деяким продуктам, можна звести цей процес до мінімуму. Щоб пахви, спина і будь-яка інша частина тіла сильно не пітніли, скористайтеся порадами щодо правильного харчування для боротьби з потовиділенням. Про це пише Fuer Sie.

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Уникайте гострої їжі

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Щоб зменшити потовиділення, слід уникати шкідливої та гострої їжі. Гострі спеції та надто гостра пряна їжа можуть посилити утворення поту і, отже, потовиділення.

Вибирайте продукти, які легко перетравлюються

Влітку корисною альтернативою є легкозасвоювані салати, холодні супи, а також фрукти та овочі. Нежирні молочні продукти також є хорошим вибором для літнього раціону. Легка їжа також приносить користь людям з надмірною вагою, оскільки вони менше потіють і водночас легше втрачають вагу за рахунок низькокалорійної їжі.

Пийте чай із шавлією

Фото: Freepik

Чай із шавлії довів свою ефективність проти сильного потовиділення, оскільки він допомагає підтримувати природну регуляцію температури тіла. Чай слід заварити, дати йому охолонути і пити протягом дня.

Чай з липового цвіту не допомагає від потовиділення, а навпаки, чинить сильну потогінну дію, як і чорний чай, енергетичні напої, кава та алкоголь.

Пийте напої кімнатної температури

Слід уникати крижаних напоїв, оскільки вони сигналізують організму про необхідність виробляти тепло, що має протилежний ефект. Краще використовувати негазовану воду, соки та несолодкі трав'яні й фруктові чаї кімнатної температури.

Їжте і пийте регулярно

Фото: Freepik

Їжте регулярно та уникайте рясних прийомів їжі, оскільки це може призвести до додаткового навантаження на організм. Вам також слід пити достатньо води протягом дня, щоб підтримувати водний баланс організму і, отже, зменшити потовиділення.

Що їсти, щоб потіти менше?

Щоб зменшити потовиділення, важливо дотримуватися збалансованої дієти. Включайте в раціон продукти, багаті поживними речовинами, такими як магній і калій, оскільки вони можуть допомогти регулювати потовиділення. До них належать: шпинат, банани, горіхи та насіння. Продукти, багаті на воду, такі як огірки, дині та ягоди, також допомагають організму регулювати температуру тіла і зменшують надмірне потовиділення.

Крім правильного харчування, існують й інші заходи, здатні допомогти проти надмірного потовиділення. Сюди входять регулярні фізичні вправи, методи релаксації, як-от йога або медитація, а також носіння дихаючого одягу, спеціальні дезодоранти або антиперспіранти, які також можуть зменшити потовиділення.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.