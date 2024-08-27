Королева фруктів: 8 причин щодня їсти груші в сезон

Смачні та поживні груші люблять у всьому світі. Вони відомі своїм солодким, ніжним смаком і текстурою, що робить їх фаворитом серед більшості фруктів. Однак, крім смаку, груші мають ще й масу корисних властивостей для здоров'я.

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Груша — один із найуніверсальніших фруктів у світі, вона сповнена вітамінів, клітковини й антиоксидантів, які допоможуть вам почуватися чудово. Від зміцнення імунної системи до поліпшення травлення і підтримки здоров'я серця — всіма цими властивостями володіє звичайна сезонна груша. Якщо ви все ще не переконані, дізнайтеся більше про користь груші та способи включення її у свій раціон. Про це пише Health Shots.

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Оскільки груші багаті великою кількістю поживних речовин, вони мають кілька переваг для здоров'я.

Мають протизапальні властивості

Запалення — це природна імунна реакція, яка допомагає запобігти інфекціям, токсинам та іншим патогенним мікроорганізмам. Хронічне запалення може призвести до таких проблем, як астма, рак, діабет ІІ типу і хвороба Альцгеймера. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Molecules, груші багаті флавоноїдними антиоксидантами, які допомагають полегшити запалення та знизити ризик захворювань.

Контролюють рівень цукру в крові

Груші мають низький глікемічний індекс і високий вміст клітковини, що робить їх хорошим вибором для людей із цукровим діабетом. Він також має численні властивості, які допомагають контролювати рівень цукру в крові. Люди, які вживають п'ять або більше груш на тиждень, мають на 23% менший ризик розвитку діабету 2 типу, згідно з дослідженням, опублікованим в American Journal of Nutrition. Флавоноїди в грушах також можуть допомогти знизити ризик розвитку діабету 2 типу, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Molecules.

Покращує здоров'я кишечника

Клітковина корисна для здоров'я кишківника і груші містять її у великій кількості. Груші містять розчинну і нерозчинну клітковину, яка допомагає регулювати дефекацію і збільшувати об'єм випорожнень, а також корисна для здоров'я травної системи, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nutrients. Груші також містять харчові волокна, зокрема пребіотики, які покращують загальний стан травної системи.

Зменшує серцеві захворювання

Фото: Freepik

Груші корисні для серця завдяки високому вмісту клітковини та антиоксидантів. У дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Nutrition, антиоксидант під назвою антоціани може допомогти захистити вас від ішемічної хвороби серця. Вони також містять клітковину, яка допомагає знизити рівень холестерину. Високий рівень холестерину є фактором ризику серцевих захворювань. Калій у грушах також допомагає контролювати високий кров'яний тиск, ще один фактор ризику серцевих захворювань.

Допомагає схуднути

Якщо ви замислювалися про те, які фрукти можна додати до дієти, що сприяє схудненню, то можете сміливо вибирати груші. Жінки з надмірною вагою, які їли три груші під час шестиразового прийому їжі, втратили 1,22 кілограма за 12 тижнів, згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nutrition. Груша також містить мало калорій, багато води і багато клітковини, що допомагає вам довше залишатися ситими.

Регулює артеріальний тиск

Високий кров'яний тиск або гіпертонія можуть пошкодити кровоносні судини і призвести до проблем із серцем, мозком, нирками та очима. За даними Harvard Health, люди, які їдять більше цільних фруктів, включно з грушами, можуть знизити ризик розвитку високого кров'яного тиску. Груші також містять калій, який може допомогти знизити рівень артеріального тиску, за даними Гарвардської медичної школи.

Сприяє здоров'ю шкіри

Фото: Freepik

Якщо ви давно шукали спосіб зміцнити шкірний бар'єр і впоратися з проблемами шкіри, груша може допомогти. Вона є чудовим джерелом антиоксидантів і кількох вітамінів, які можуть допомогти вам отримати здорову та сяйливу шкіру. Вона захищає від пошкодження вільними радикалами і сприяє відновленню шкіри.

Підвищує імунітет

Груша — поживний фрукт, який містить безліч поживних речовин, включно з вітамінами, міддю і клітковиною, що допомагають зміцнити імунітет. Дослідження, опубліковане в The Pharma Journal, показало, що груша має властивості, які допомагають зменшити кількість вільних радикалів і підвищити імунітет. Вітамін С у грушах також допомагає стимулювати утворення лейкоцитів, що може знизити ризик захворювань, зміцнюючи ваш імунітет.

Чи є побічні ефекти у груш?

Груші, як правило, безпечні для вживання, але є нюанси.

У той час як клітковина в грушах корисна для травлення, занадто велика її кількість може спричинити проблеми з травленням, такі як газоутворення, діарея або здуття живота.

Хоча й рідко, але люди з алергією на грушу або інші фрукти не повинні їсти їх без консультації з лікарем. Звертайте увагу на такі симптоми, як кропив'янка, свербіж, набряк або утруднене дихання.

Попри те, що груша має багато переваг для здоров'я, вам слід звернутися до лікаря, якщо ви відчуваєте будь-які симптоми або проблеми.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця