Королева фруктов: 8 причин каждый день есть груши в сезон

Вкусные и питательные груши любят во всем мире. Они известны своим сладким, нежным вкусом и текстурой, что делает их фаворитом среди большинства фруктов. Однако, кроме вкуса, груши обладают еще и массой полезных свойств для здоровья.

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Груша — один из самых универсальных фруктов все, она полна витаминов, клетчатки и антиоксидантов, которые помогут вам чувствовать себя прекрасно. От укрепления иммунной системы до улучшения пищеварения и поддержания здоровья сердца – всеми этими свойствами обладает обычная сезонная груша. Если вы все еще не убеждены, узнайте больше о пользе груши и способах включения ее в свой рацион. Об этом пишет Health Shots.

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Поскольку груши богаты большим количеством питательных веществ, они обладают несколькими преимуществами для здоровья.

Обладают противовоспалительными свойствами

Воспаление — это естественная иммунная реакция, которая помогает предотвратить инфекции, токсины и другие патогенные микроорганизмы. Хроническое воспаление может привести к таким проблемам, как астма, рак, диабет 2 типа и болезнь Альцгеймера. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecules, груши богаты флавоноидными антиоксидантами, которые помогают облегчить воспаление и снизить риск заболеваний.

Контролируют уровень сахара в крови

Груши имеют низкий гликемический индекс и высокое содержание клетчатки, что делает их хорошим выбором для людей с сахарным диабетом. Он также обладает многочисленными свойствами, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. Люди, которые употребляют пять или более груш в неделю, имеют на 23% меньший риск развития диабета 2 типа, согласно исследованию, опубликованному в American Journal of Nutrition. Флавоноиды в грушах также могут помочь снизить риск развития диабета 2 типа, согласно исследованию, опубликованному в журнале Molecules.

Улучшает здоровье кишечника

Клетчатка полезна для здоровья кишечника, и груши содержат ее в большом количестве. Груши содержат растворимую и нерастворимую клетчатку, которая помогает регулировать дефекацию и увеличивать объем стула, а также полезна для здоровья пищеварительной системы, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients. Груши также содержат пищевые волокна, в том числе пребиотики, которые улучшают общее состояние пищеварительной системы.

Уменьшает сердечные заболевания

Фото: Freepik

Груши полезны для сердца благодаря высокому содержанию клетчатки и антиоксидантов. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, антиоксидант под названием антоцианы может помочь защитить вас от ишемической болезни сердца. Они также содержит клетчатку, которая помогает снизить уровень холестерина. Высокий уровень холестерина является фактором риска сердечных заболеваний. Калий в грушах также помогает контролировать высокое кровяное давление, еще один фактор риска сердечных заболеваний.

Помогает похудеть

Если вы задумывались о том, какие фрукты можно добавить в диету, способствующую похудению, то можете смело выбирать груши. Женщины с избыточным весом, которые ели три груши во время шестиразового приема пищи, потеряли 1,22 килограмма за 12 недель, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nutrition. Груша также содержит мало калорий, много воды и много клетчатки, что помогает вам дольше оставаться сытыми.

Регулирует артериальное давление

Высокое кровяное давление или гипертония могут повредить кровеносные сосуды и привести к проблемам с сердцем, мозгом, почками и глазами. По данным Harvard Health, люди, которые едят больше цельных фруктов, включая груши, могут снизить риск развития высокого кровяного давления. Груши также содержат калий, который может помочь снизить уровень артериального давления, по данным Гарвардской медицинской школы.

Способствует здоровью кожи

Фото: Freepik

Если вы давно искали способ укрепить кожный барьер и справиться с проблемами кожи, груша может помочь. Она является отличным источником антиоксидантов и нескольких витаминов, которые могут помочь вам получит здоровую и сияющую кожу. Она защищает от повреждения свободными радикалами и способствует восстановлению кожи.

Повышает иммунитет

Груша — питательный фрукт, который содержит множество питательных веществ, включая витамины, медь и клетчатку, помогающие укрепить иммунитет. Исследование, опубликованное в The Pharma Journal, показало, что груша обладает свойствами, которые помогают уменьшить количество свободных радикалов и повысить иммунитет. Витамин С в грушах также помогает стимулировать образование лейкоцитов, что может снизить риск заболеваний, укрепляя ваш иммунитет.

Есть ли побочные эффекты у груш?

Груши, как правило, безопасны для употребления, но есть нюансы.

В то время как клетчатка в грушах полезна для пищеварения, слишком большое ее количество может вызвать проблемы с пищеварением, такие как газообразование, диарея или вздутие живота.

Хотя и редко, но люди с аллергией на грушу или другие фрукты не должны есть их без консультации с врачом. Обращайте внимание на такие симптомы, как крапивница, зуд, отек или затрудненное дыхание.

Несмотря на то, что груша имеет много преимуществ для здоровья, вам следует обратиться к врачу, если вы испытываете какие-либо симптомы или проблемы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту