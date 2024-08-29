Правила зберігання: 6 продуктів, які краще не залишати в коморі

Останнім часом організація простору в коморі стала настільки популярною, що перетворилася на справжнє мистецтво. Багато людей вважають, що саме комора є найкращим місцем для зберігання більшості продуктів харчування і спецій, але насправді це не так.

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Коли справа доходить до зберігання свіжості продуктів, чинники довкілля відіграють велику роль. Світло, вологість, вплив кисню і температура є основними факторами, що впливають на термін придатності більшості продуктів. І хоча перераховані нижче інгредієнти можна зберігати в коморі до того, як їх буде відкрито, більшість із них мають залишатися на стільниці кухні, в холодильнику, морозильній камері або в контейнері. Про продукти харчування, які ви ніколи не повинні зберігати в коморі, пише Real Simple.

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Борошно

Фото: Freepik

Як правило, більшість інгредієнтів для випічки зберігаються в коморі, але є кілька факторів, які можуть призвести до того, що борошно зіпсується швидше, ніж ви думаєте. Світло, волога і тепло можуть призвести до того, що борошно запліснявіє або приверне комах, тому найкраще купувати борошно в менших кількостях, щоб швидко його використовувати, або ж зберігайте його в герметичному контейнері, щоб запобігти псуванню. Ви також можете зберігати борошно в морозильній камері, щоб продовжити термін придатності.

Кленовий сироп

Щойно ви відкриєте пляшку кленового сиропу, може виникнути спокуса покласти її назад у комору, але насправді її слід зберігати в холодильнику. Пліснява та інші мікроорганізми люблять рости в теплому й темному середовищі, а вплив світла та кисню може призвести до того, що кленовий сироп втратить свій чудовий смак і поживні властивості.

Органічна арахісова олія

З одного боку, вживання органічної, натуральної арахісової олії є найкращим варіантом, тому що вона не містить консервантів. Але з іншого боку, відсутність консервантів прискорить ріст цвілі та призведе до того, що арахісова олія згіркне. Іншими словами, органічна арахісова олія не підходить для зберігання в коморі. Щойно ви відкриєте її, поставте в холодильник, щоб вона залишалася свіжою і не розшаровувалася.

Авокадо

Фото: Pixabay

Якщо ви купили тверді авокадо, ви, безумовно, можете покласти їх у комору, доти, доки вони не дозріють і не стануть м'якими. Але якщо ви покладете напівм'який або повністю дозрілий авокадо в комору, він, найімовірніше, зіпсується ще до того, як ви зможете ним насолодитися. Замість цього зберігайте авокадо на стільниці, поки вони не дозріють, а потім або покладіть у холодильник, або з'їжте протягом дня чи двох.

Горіхи

Оскільки горіхи багаті ненасиченими жирами, вони швидко висихають під впливом світла, кисню і більш високих температур. Хоча ви можете зберігати їх у коморі, але все ж найкраще зберігати їх у герметичному скляному контейнері. Якщо у вас немає такого варіанту, ви можете зберігати горіхи в холодильнику, що збереже їхню свіжість і смак.

Хліб

Фото: Freepik

Якщо ви зберігали хліб у коморі, то могли помітити, що він швидко пліснявіє. Це може бути пов'язано з тим, що хліб не зберігається в герметичному контейнері або тому, що ви про нього випадково забули. Якщо ви не з тих, хто зберігає хліб у холодильнику, ви можете купити хлібницю, щоб зберегти його м'яким і свіжим.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця