Правила хранения: 6 продуктов, которые нельзя хранить в кладовке

В последнее время организация пространства в кладовой стала настолько популярной, что превратилась в настоящее искусство. Но многие люди считают, что кладовая является лучшим местом для хранения большинства продуктов питания и специй, но на самом деле это не так.

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Когда дело доходит до хранения свежести продуктов, факторы окружающей среды играют большую роль. Свет, влажность, воздействие кислорода и температура являются основными факторами, влияющими на срок годности большинства продуктов. И хотя перечисленные ниже ингредиенты можно хранить в кладовой до того, как они будут открыты, большинство из них должны оставаться на столешнице кухни, в холодильнике, морозильной камере или в определенном контейнере. О продуктах питания, которые вы никогда не должны хранить в кладовой, пишет Real Simple.

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Мука

Фото: Freepik

Как правило, большинство ингредиентов для выпечки хранятся в кладовой, но есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что мука испортится быстрее, чем вы думаете. Свет, влага и тепло могут привести к тому, что мука заплесневеет или привлечет насекомых, поэтому лучше всего покупать муку в меньших количествах, чтобы быстро ее использовать, или же храните муку в герметичном контейнере, чтобы предотвратить ее порчу. Вы также можете хранить муку в морозильной камере, чтобы продлить ее срок годности.

Кленовый сироп

Как только вы откроете бутылку кленового сиропа, может возникнуть соблазн положить ее обратно в кладовую, но на самом деле ее следует хранить в холодильнике. Плесень и другие микроорганизмы любят расти в теплой и темной среде, а воздействие света и кислорода может привести к тому, что кленовый сироп потеряет свой восхитительный вкус и питательные свойства.

Органическое арахисовое масло

С одной стороны, употребление органического, натурального арахисового масла является лучшим вариантом, потому что оно не содержит консервантов. Но с другой стороны, отсутствие консервантов ускорит рост плесени и приведет к тому, что арахисовое масло прогоркнет. Другими словами, органическое арахисовое масло не подходит для хранения в кладовой. Как только вы откроете его, поставьте в холодильник, чтобы оно оставалось свежим и не расслаивалось.

Авокадо

Фото: Pixabay

Если вы купили твердые авокадо, вы, безусловно, можете положить их в кладовую, до тех пор пока они не созреют и не станут мягкими. Но если вы положите полумягкий или полностью созревший авокадо в кладовую, он, скорее всего, испортится еще до того, как вы сможете им насладиться. Вместо этого храните авокадо на столешнице, пока они не созреют, а затем либо положите в холодильник, либо съешьте в течение дня или двух.

Орехи

Поскольку орехи богаты ненасыщенными жирами, они быстро высыхают при воздействии света, кислорода и более высоких температур. Хотя вы можете хранить их в кладовой, но все же лучше всего хранить их в герметичном стеклянном контейнере. Если у вас нет такого варианта хранения, вы также можете хранить орехи в холодильнике, что сохранит их свежесть и вкус.

Хлеб

Фото: Freepik

Если вы хранили хлеб в кладовой, то могли заметить, что он быстро плесневеет. Это может быть связано с тем, что хлеб не хранится в герметичном контейнере или потому, что вы о нем случайно забыли. Если вы не из тех, кто хранит хлеб в холодильнике, вы можете купить хлебницу, чтобы сохранить его мягкими и свежими.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту